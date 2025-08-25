Las playas más espectaculares del norte de España que merece la pena visitar en septiembre

El verano va llegando a su fin y las multitudes se disipan, el norte de España se convierte en un auténtico paraíso para los viajeros que buscan tranquilidad sin renunciar a la belleza. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco guardan alguna de las playas más espectaculares del país, ideales para recorrer en septiembre.

La playa deCovachos en Cantabria sorprende con su islote unido a la costa durante la bajamar, un espectáculo natural imposible de no fotografiar. Muy cerca de Galicia en la Playa de las Catedrales en Lugo regala un paseo inolvidable entre arcos columnas de piedra y pasillos naturales, tallados durante siglos por el mar y el viento, ofrecen una experiencia mágica al caminar entre ellos en marea baja. Mientras que en Mar de Fora en Finisterre impresiona por su fuerza y su naturaleza indómita.

En Asturias, la playa de la Franca no solo ofrece un arenal perfecto para familia y deportes náuticos, sino también un viaje al pasado gracias a las cuevas prehistóricas de sus alrededores.También brilla Oyambre, enmarcada en un parque natural, donde la desembocadura de la ría añade un toque único. Las islas Cíes esconden Figueiras, tranquila y paradisiaca, perfecta para quienes buscan desconexión.

El País Vasco tampoco se queda atrás: La Concha de San Sebastián, Isuntza en Lekeito o Laida en Urdaibai son ejemplos de playas urbanas que enamoran por igual. Todas ellas se transforman en septiembre destinos mas íntimos, donde se disfruta sin prisa el paisaje y de la gastronomía local.

Así que ya sabes: si buscas playas de ensueño sin el bullicio del verano, septiembre es tu mes. ¿Te animas a descubrir el norte desde la orilla del mar?