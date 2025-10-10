El municipio de Portugal que tiene el Papá Noel iluminado más grande del mundo

Aunque todavía estamos en octubre, ya son muchas las personas que están pensando en la Navidad y no solo en España, también en otros países del mundo. Recientemente, por ejemplo, te contábamos que el mayor parque temático de Navidad de Portugal ya tiene fecha de apertura: Perlim.

Pero... ¿sabías que una localidad del país luso tendrá el Papá Noel iluminado más grande del mundo? Y es que desde hace años son muchos los municipios que han entrado en una batalla de este tipo, ¿quién tiene el árbol de Navidad más grande?, ¿y las mejores luces?.

Pues el Papá Noel más grande del mundo está en Águeda, una localidad ubicada en el distrito de Aveiro que está a dos horas y media de Vigo en coche. El lema de este municipio es "Águeda é Natal" y encienden el alumbrado navideño el próximo 15 de noviembre hasta el 11 de enero de 2026.

Este gran "Pai Natal", que se ha convertido en todo un símbolo y tiene hasta un récord Guinness, mide 21 metros de altura y cuenta con 250.000 luces en su decoración. Si quieres visitarlo, se encuentra en la céntrica Plaza 1º de mayo.

Pero es que por si no fuera poco, ¡también tienen el Papá Noel más pequeño del mundo! Se trata de una obra del artista WillardWigan, solo se puede ver con la ayuda de un microscopio y está en la Oficina de Turismo de Águeda, Praceta Dr. João ElisíoSucena, 24.

Águeda es una de las visitas obligatorias de la Navidad en Portugal, pero no solo por su Papá Noel, sino porque además cuentan con una decoración espectacular. De hecho, la calle principal de los paraguas fue considerada una de las calles navideñas más bonitas del mundo por CNN Travel.