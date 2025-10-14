7 rutas originales por la naturaleza en España para este otoño

Desde los bosques encantados de Asturias hasta los desfiladeros impresionantes de Andalucía, la geografía nacional presenta numerosos planes para quienes buscan aventura, tranquilidad o simplemente disfrutar del aire libreen otoño en plena época de recogida de setas. La web de viajes baratos Holidayguru ha reunido 7 rutas originales, ideales para viajar con niños o en pareja y con las que descubrir paisajes espectaculares, biodiversidad y leyendas locales.

1. Rutas de las caras (Cuenca)

A lo largo de aproximadamente 3 kilómetros, los visitantes que se acerquen a la localidad de Buendía podrán admirar más de 70 esculturas talladas directamente en la roca de la garganta de la Hoz. Estas obras, creadas por varios artistas locales desde los años 90, representan rostros humanos, animales y formas abstractas que se integran perfectamente en el paisaje. La ruta es accesible, perfecta para viajar con niños y ofrece una experiencia cultural al aire libre, ideal para disfrutar en estos meses.

2. Senda del Oso (Asturias)

Este recorrido sigue un antiguo trazado ferroviario que transportaba carbón y hierro entre los valles de Teverga y Quirós, en Asturias. Rodeada de bosques frondosos, la senda destaca por la cercanía a un parque dedicado a la conservación del oso pardo cantábrico, símbolo de la fauna local. La ruta se puede hacer a pie o en bicicleta.

3. Camino de la Bruja (Lleida)

El sendero que comienza en Tredós, en pleno Valle de Arán, ofrece una experiencia única rodeada de bosques de pinos y es una de las rutas más divertidas para hacer en Cataluña. La ruta debe su nombre a leyendas locales que hablan de antiguos rituales y misterios en la zona, añadiendo un toque de misterio a la caminata. Ideal para los amantes de la naturaleza y la historia, los viajeros se encontrarán con elementos como la escoba, el sombrero gigante o la misma casa de la bruja.

4. Ruta del bosque pintado (Tarragona)

La Ruta por el Bosque Pintado de Poblet, en Tarragona, es un recorrido fascinante que combina arte y naturaleza. A lo largo del sendero, esculturas y pinturas creadas por el artista Genís Conell directamente sobre los árboles y rocas, llenan el bosque de color y vida, transformándolo en un museo al aire libre. Este bosque mágico, en el que se pueden encontrar hasta 700 tipos de especies de hongos, ofrece un paisaje otoñal espectacular.

5. Senda de Monte Hozarco (Cantabria)

Esta ruta consiste en recorrer una senda repleta de figuras que evocan a la mitología tradicional cántabra. Un universo de fantasía repleto de hadas, brujas, duendes y otros elementos entre bosques de robles, hayas y castaños. La ruta es accesible y tranquila, perfecta para caminatas familiares o paseos relajados. La guinda final es el mirador de Santa Catalina, una de las mejores vistas con los Picos de Europa de fondo.

6. Caminito del Rey (Málaga)

Caminito del Rey | Malopez 21 / Wikipedia Commons CC BY-SA 4.0

Sin duda, una de las rutas más impresionantes y emocionantes de España. Aunque es conocida por su aventura y vértigo, la ruta que recorrió el rey Alfonso XIII en 1921 está perfectamente acondicionada para mayores de 8 años. Durante 3 kilómetro se atraviesan puentes, túneles y paredes verticales, ofreciendo vistas impresionantes del paisaje natural y una experiencia única de aventura y naturaleza en Andalucía.

7. Ruta del Río Borosa (Jaén)

Ubicada en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, es una de las rutas más espectaculares de Andalucía. Este sendero recorre el cauce del río Borosa, atravesando paisajes de bosque mediterráneo y cascadas. En otoño, los colores cálidos de las hojas crean un entorno mágico, perfecto para disfrutar de la naturaleza. La ruta es accesible y muy popular para senderistas, combinando belleza natural con la posibilidad de avistar fauna autóctona. Una experiencia imprescindible para amantes del senderismo y el otoño.