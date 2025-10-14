Un paseo otoñal por Belmonte de Miranda: tranquilidad, hayedos y osos

Si en verano apetecen paseos por la orilla del mar y excursiones a lagos o ríos en los que refrescarse un poco, en otoño las mejores escapadas son aquellas que permiten descubrir paisajes teñidos de ocres y colores tierra. Belmonte de Miranda, en Asturias, es un destino maravilloso para esta época del año, porque sus montañas, bosques y valles se visten de gala cuando llega esta estación.

Belmonte de Miranda forma parte del Parque Natural de Somiedo y de la Reserva de la Biosfera del Camín Real de la Mesa, una zona del norte en la que abundan los bosques y las aldeas de montaña cuyos habitantes viven a un ritmo más lento que la mayoría de las personas.

Si bien es un lugar precioso durante todo el año, en otoño los hayedos y robledales de Belmonte de Miranda regalan al visitante verdaderas estampas de postal. Los paisajes son muy bonitos y esto, junto al olor del aire, que huele a menudo a tierra húmeda, hace que llegado octubre sea uno de los mejores lugares de la zona para hacer una excursión a la naturaleza.

Oso pardo | Imagen de Jean-noël Lafargue, licencia: FAL, via Wikimedia Commons

El concejo en sí mismo, pues eso es lo que es en realidad Belmonte de Miranda, es bastante acogedor. Con sus casitas de piedra y el río Pigüeña, que atraviesa el pueblo, resulta muy agradable de recorrer. Pero además, a su alrededor se despliegan multitud de espacios naturales cargados de vegetación que pueden descubrirse a través de numerosas rutas.

Entre las sendas más recomendadas se encuentran la del Valle del Pigüeña, cuyas vistas no tienen desperdicio, y la del Camín Real de la Mesa, una antigua vía romana que regala unas vistas panorámicas que nada tienen que envidiarle a las de la ruta anterior.

Por si todo esto fuera poco, hay algo más que hace a este rincón asturiano de lo más especial: la posibilidad de avistar algún ejemplar de oso pardo cantábrico. Sin duda, este animal es todo un símbolo en Asturias y, aunque no es del todo sencillo verlo, hay empresas locales que organizan excursiones respetuosas con el entorno para explorar los bosques con paciencia en busca de algún ejemplar.