La mejor playa de Europa en relación calidad-precio está en España y sorprende con sus precios

Este verano ya te hemos hablado de las mejores playas de España 2026 según los viajeros, como Ses Illetes o Bolonia, pero... ¿sabes cuáles son las más baratas y con los precios más bajos?

Omio, la plataforma de reserva de viajes en tren, autobús, avión y ferry, ha publicado la edición 2026 de su ranking anual de las mejores playas de Europa. España vuelve a liderar la lista, ocupando los dos primeros puestos: la Platja de Ponent, en Benidorm, se sitúa como la playa con mejor relación calidad-precio del año, seguida de la Playa de Rodas, en las Illas Cíes.

El estudio evalúa 75 playas combinando indicadores de asequibilidad y de "experiencia de playa". Los factores de precio incluye el coste medio del alojamiento, el alquiler de tumbonas y el precio de productos típicos del verano como un helado, un café helado y un Aperitivo Spritz. Para captar el ambiente sobre el terreno, Omio también tiene en cuenta las valoraciones de los visitantes, la certificación Bandera Azul, las temperaturas del aire y del agua, y un nivel estimado de afluencia como indicador de posible saturación turística.

Omio utiliza estos resultados para destacar los destinos de playa que ofrecen una excelente relación calidad-precio sin renunciar a unas condiciones veraniegas confortables, un factor cada vez más importante a medida que los veranos se vuelven más calurosos.

Las mejores playas de Europa 2026

Las diez playas con mejor relación calidad-precio para el verano de 2026 son:

Mejores playas Europa calidad precio | Omio

Las mejores playas de España 2026

La asequibilidad es un factor clave en la economía actual a la hora de atraer viajeros. España domina el ranking, ocupando los puestos #1 y #2 y poniendo de relieve la diversidad de experiencias costeras del país, desde animadas playas urbanas hasta islas atlánticas protegidas.

Omio nombra a la Platja de Ponent, en Benidorm, el destino de playa con mejor relación calidad-precio de Europa para 2026, gracias a sus costes diarios que se mantienen asequibles. Los elementos esenciales de la playa siguen teniendo precios competitivos, con tumbona y sombrilla desde 6 €, helado desde 1,70 € y un Aperitivo Spritz por unos 7,20 €. Los precios del alojamiento también se mantienen competitivos en temporada alta, con tarifas hoteleras medias de unos 100 € por noche, lo que refuerza la posición de Benidorm como la opción de mayor valor para el verano.

Mejores playas de España calidad precio | Omio

España también ocupa el segundo puesto con la Playa de Rodas, en las Illas Cíes, un refugio atlántico en plena naturaleza que a menudo se describe como una "joya escondida". Con un ambiente más tranquilo que el de muchos destinos mediterráneos populares, ofrece una opción atractiva para quienes buscan unas vacaciones de playa más serenas. El alojamiento se sitúa actualmente en una media de unos 85 € por noche, lo que refuerza su atractivo como destino veraniego de gran impacto y buena relación calidad-precio.

Más allá de los dos primeros puestos, España sigue estando ampliamente representada en el ranking. Playas como Playa de Bolonia (Andalucía), Playa de Mónsul (Almería) y Platja d’Aiguablava (Costa Brava) se sitúan todas en el tramo superior de la lista.

Dentro de los destinos insulares de España, la Playa de Sotavento de Jandía (Fuerteventura) se posiciona como la mejor opción en relación calidad-precio en las Islas Canarias, mientras que la Playa de Palma (Mallorca) lidera en las Islas Baleares.

Dónde tumbarse a la sombra cuesta 30 € o más

Los precios de tumbonas y sombrillas pueden subir rápidamente en los destinos más exclusivos. En Mónaco, St. Tropez y Míkonos, la oferta limitada y la alta demanda suelen elevar el alquiler diario a 30 € o más. Opciones mucho más económicas se encuentran en lugares como Creta y Tenerife, donde los precios habituales rondan los 6-7 €. Los destinos de gama media incluyen Croacia (media de 12 €), Portugal (15 €) e Italia (alrededor de 19 €) por día.

Refrescos de playa: helado, café helado y Spritz

Un helado por menos de un euro es ya cosa del pasado. El precio más bajo del conjunto de datos de 2026 parte de 1,30 € y se encuentra en Buljarica Plaža, en Montenegro, y en Gjipe Beach, en Albania. Por 2 € o menos, los viajeros aún pueden encontrar helado en lugares como Veleka Beach (Bulgaria), Playa de Mónsul, cerca de Almería, Praia da Mata (Lisboa) o Dubaj Beach, en Jarosławiec, en la costa báltica de Polonia: la playa artificial más grande de Europa.

En Italia, el helado oscila entre 1,90 € en Rímini y 2,60 € en Cefalú, en Sicilia (que aparece en The White Lotus). En Mallorca, una bola cuesta alrededor de 2,65 €, mientras que en Grecia la media es de 2,75 €. El helado más caro se encuentra en la Costa Azul: en Mónaco y St. Tropez, los precios alcanzan los 4,40 € o más por bola.

El café helado, ya sea un frappé o un caffè freddo, se ha convertido en un imprescindible de los días de playa en toda Europa. El precio medio se sitúa en torno a los 3 €, y algunas de las opciones más económicas se encuentran en Creta (alrededor de 1,60 €).

Para muchos viajeros, la tarde invita a tomar un Aperitivo Spritz. Los precios van desde 4,90 € en Iliaz, Albania, hasta 17,90 € en Plage de Pampelonne, en St. Tropez. En promedio, un Spritz en la playa cuesta alrededor de 8 €. Entre las opciones más asequibles destacan Golden Bay (Malta, 6,70 €), Fig Tree Bay (Chipre, 6,30 €), Dubrovnik y Brač (Croacia, 5,90 €) y Praia da Rocha (Portugal, 5,60 €).

Precios hoteleros en temporada alta: desde opciones económicas hasta destinos de lujo

Incluso en temporada alta, todavía existen alojamientos costeros con muy buena relación calidad-precio para viajes improvisados. La costa mediterránea de Albania sigue siendo especialmente asequible, con habitaciones dobles confortables a veces por menos de 50 € por noche.

Por menos de 100 €, los viajeros aún pueden encontrar alojamientos cercanos a la playa en islas como Corfú, Elba y Chipre, así como en destinos como Portugal (por ejemplo, Albufeira y Lisboa) y Bulgaria.

Para unas vacaciones de playa de lujo, los precios suben rápidamente: Ibiza (alrededor de 275 €) y Míkonos (alrededor de 300 €) se encuentran entre los más caros. En la Costa Azul, una noche de alojamiento suele rondar los 320 € o más en temporada alta.

Coolcation: playas sin calor

A medida que los veranos se vuelven más calurosos, los destinos de playa con temperaturas más suaves ganan popularidad. Para una auténtica "coolcation", las costas de Dinamarca, el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos ofrecen brisas marinas frescas y días de playa agradables.

Entre las mejores opciones de esta categoría se encuentran Porthminster Beach, cerca de St. Ives (Reino Unido), y Bredene Beach (Bélgica). En Dinamarca, la isla de Rømø registra una temperatura media de 17 °C, y la temperatura desciende aún más al norte: en Escocia, playas como Bamburgh Beach se sitúan alrededor de los 16 °C.