Qué hacer en Nueva York si viajas para ver la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 convertirá el área de Nueva York y Nueva Jersey en el epicentro del fútbol mundial. Si has conseguido una entrada o simplemente quieres vivir el ambiente, aprovecha el viaje para descubrir algunos de los lugares más icónicos de la Gran Manzana y disfrutar de planes imprescindibles antes o después del partido.

Recorrer Times Square y empaparse del ambiente mundialista

Times Square, en Nueva York | iStock

Si hay un lugar donde se concentrará la emoción durante los días previos a la final, ese será Times Square. Sus enormes pantallas, el ambiente festivo y la presencia de miles de aficionados de todo el mundo harán que esta plaza sea uno de los puntos de encuentro más animados de la ciudad.

Es el lugar perfecto para hacer fotos, seguir la actualidad del torneo y disfrutar del ambiente futbolero antes de dirigirse al estadio.

Subir al mirador SUMMIT One Vanderbilt o al Edge

Nueva York cuenta con algunos de los mejores miradores del mundo. El SUMMIT One Vanderbilt ofrece una experiencia inmersiva con suelos y paredes de cristal, mientras que The Edge presume de una plataforma suspendida a más de 330 metros de altura.

Ambos ofrecen unas vistas espectaculares del skyline de Manhattan y son una visita imprescindible para cualquier viajero.

Cruzar el Puente de Brooklyn

Skyline-Brooklyn-NYC | Imagen de Timelapse Company-2. Cortesía de NYC Tourism.

Uno de los paseos más clásicos de Nueva York sigue siendo también uno de los más recomendables. Cruzar el Puente de Brooklyn a pie permite disfrutar de unas vistas privilegiadas del skyline de Manhattan y terminar la ruta en el barrio de DUMBO, uno de los rincones más fotografiados de la ciudad.

Pasear por Central Park

Central Park, en Nueva York | iStock

Después de la intensidad del Mundial, Central Park es el lugar ideal para desconectar. Puedes recorrer sus senderos, alquilar una bicicleta, visitar Bethesda Terrace o simplemente descansar sobre el césped mientras contemplas el ritmo de la ciudad.

Visitar la Estatua de la Libertad y Ellis Island

Estatua de la Libertad | Pixabay

Un viaje a Nueva York no está completo sin conocer uno de los monumentos más famosos del planeta. Desde Battery Park parten los ferris que llevan hasta la Estatua de la Libertad y Ellis Island, donde se encuentra el Museo de la Inmigración.

Descubrir los barrios más famosos

Cada barrio tiene una personalidad completamente distinta. SoHo destaca por sus tiendas y edificios de hierro fundido; Greenwich Village por sus calles tranquilas y cafeterías; Chelsea por su oferta gastronómica y artística; y Chinatown o Little Italy permiten descubrir otra cara de la ciudad.

Recorrer la High Line

Este parque elevado construido sobre una antigua vía de tren es uno de los espacios urbanos más originales de Nueva York. A lo largo de su recorrido encontrarás jardines, obras de arte y excelentes vistas del río Hudson.

Muy cerca se encuentra Chelsea Market, un lugar perfecto para hacer una parada y probar algunas de las especialidades gastronómicas más populares de la ciudad.

Ver un musical en Broadway

Si dispones de una noche libre antes o después de la final, asistir a un musical en Broadway es una experiencia difícil de igualar. Clásicos como The Lion King, Hamilton, Wicked o Chicago siguen siendo algunos de los espectáculos más demandados.

Conocer el Memorial y Museo del 11-S

En el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas se encuentra uno de los espacios más emotivos de Nueva York. El Memorial del 11-S y su museo permiten conocer la historia de los atentados y rendir homenaje a las víctimas.

Acercarse al estadio de la final

Aunque el partido se dispute en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford (Nueva Jersey), merece la pena planificar con antelación el desplazamiento. Desde Manhattan existen conexiones mediante tren, autobús y servicios especiales habilitados para los grandes eventos deportivos.