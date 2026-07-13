Nueva huelga de Renfe este miércoles 15 de julio: estos son los trenes afectados y los servicios mínimos

Este verano también está marcado por las huelgas de Renfe de 24 horas, tras la que tuvo lugar el pasado 29 de junio, este miércoles 15 de julio se ha convocado un segundo paro por parte del Sindicato Ferroviario.

Por ello, el Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que te contamos a continuación:

Trenes de Cercanías se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias: en hora punta el 75% del servicio actual y, en el resto del día, el 50% del servicio actual.

se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias: en hora punta el 75% del servicio actual y, en el resto del día, el 50% del servicio actual. Trenes de Media Distancia: se establece una media de 66% de los servicios habituales. Así, se asegura la circulación de 426 de los 650 trenes del día. El resto, 224, dependerá del seguimiento de la huelga.

se establece una media de 66% de los servicios habituales. Así, se asegura la circulación de 426 de los 650 trenes del día. El resto, 224, dependerá del seguimiento de la huelga. Trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia: el 73% de los servicios habituales. Así, se asegura la circulación de 249 trenes de los 343 previstos durante el día. El resto, 94, dependerá del seguimiento de la huelga.

De esta forma, estos porcentajes de servicios quedan garantizados para asegurar la movilidad ferroviaria en nuestro país. Los posibles paros afectarán al resto de servicios hasta llegar al 100 % de estos porcentajes.

Tal y como recuerda Renfe en un comunicado, la anterior convocatoria de huelga del mismo sindicato, el pasado 29 de junio, alcanzó un seguimiento global de la plantilla del 1,83 %, por lo que el servicio de Renfe pudo operarse con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria.

A continuación te dejamos la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con los trenes afectados: