TikTok impulsa el turismo literario: los destinos inspirados en libros que triunfan este verano 2026

Los viajes siguen siendo la experiencia número uno en la que los europeos planean gastar este verano. Y es que, a la hora de planificar un viaje, cada vez más personas encuentran inspiración en TikTok. La plataforma se ha convertido en el lugar por excelencia para planear los viajes, un espacio donde los usuarios no solo descubren destinos, sino que los validan, los exploran en detalle y construyen sus planes de viaje antes de hacer cualquier reserva.

TikTok ofrece una mirada realista y auténtica al destino. Creadores de todo el mundo comparten sus experiencias en primera persona, eliminando la distancia entre ver y hacer, entre desear y reservar. El resultado es una comunidad de viajeros más informada, más exigente y aventurera. De hecho, 2 de cada 3 usuarios buscan información sobre viajes en TikTok y son un 80% más propensos a reservar aquello que la plataforma les ha inspirado.

Experiencias auténticas y destinos alternativos: las nuevas reglas del viaje

El viajero que planifica en TikTok no busca el destino de postal. Busca lo auténtico, lo inesperado, lo que no sale en los circuitos tradicionales. Esta tendencia ha impulsado el fenómeno de los destination dupes: destinos alternativos que ofrecen experiencias similares a los grandes referentes turísticos, pero en un formato único, adaptado a sus necesidades. TikTok es el altavoz perfecto para este tipo de descubrimiento.

Los datos confirman que los usuarios de TikTok en España son un público especialmente receptivo a la cultura y los viajes: el 62% declara interés por los viajes, el 42% por actividades al aire libre como el senderismo o el camping, el 35% por museos y galerías, y el 21% por las bellas artes.

BookTok también hace las maletas

Pero TikTok no solo inspira viajes a través de vídeos de destinos. La inspiración para viajar también puede encontrarse en los libros. La comunidad de #BookTok, uno de los fenómenos culturales más relevantes de TikTok, reúne a millones de lectores que comparten recomendaciones, reseñas y conversaciones sobre sus títulos favoritos. En España, el 47% de los usuarios de TikTok declara interés por los libros y la literatura, y entre quienes forman parte de esta comunidad, el 73% incluye los viajes entre sus pasiones, convirtiendo la lectura en el detonante perfecto de una nueva forma de turismo literario.

Este verano, algunos de los títulos más populares de #BookTok inspiran a descubrir los lugares donde transcurren sus historias. De acuerdo a la lista oficial #BookTok Bestseller en España, que lista los libros más leídos de la plataforma el pasado mes de junio, estos serían tres destinos inspirados en los libros, ideales para este verano:

Cork, Irlanda: inspirado en Los Chicos de Tommen de Chloe Walsh . La popular saga irlandesa, presente en el ranking #BookTok mes tras mes, está ambientada en la vibrante ciudad de Cork. Sus calles, su ambiente y su cultura protagonizan una historia que ha conquistado a miles de lectores en TikTok y que convierte Irlanda en un destino literario de primer orden este verano.

inspirado en . La popular saga irlandesa, presente en el ranking #BookTok mes tras mes, está ambientada en la vibrante ciudad de Cork. Sus calles, su ambiente y su cultura protagonizan una historia que ha conquistado a miles de lectores en TikTok y que convierte Irlanda en un destino literario de primer orden este verano. Montañas Rocosas, Canadá : inspirado en Wild Love: Amor Salvaje de Elsie Silver . La novela de la autora canadiense está ambientada en Rose Hill, un pueblo ficticio enclavado en las Montañas Rocosas canadienses. Paisajes infinitos, naturaleza salvaje y la majestuosidad de las montañas conforman el escenario perfecto para una historia que ha enamorado a miles de lectores en TikTok.

: inspirado en . La novela de la autora canadiense está ambientada en Rose Hill, un pueblo ficticio enclavado en las Montañas Rocosas canadienses. Paisajes infinitos, naturaleza salvaje y la majestuosidad de las montañas conforman el escenario perfecto para una historia que ha enamorado a miles de lectores en TikTok. Tokio, Japón: inspirado en Dorayaki de Durian Sukegawa. La novela del escritor japonés, un fenómeno en #BookTok, abre una ventana a la cultura, la gastronomía y la filosofía cotidiana del país. Tokio, sus mercados, sus templos y la delicadeza de sus tradiciones cobran vida entre sus páginas, invitando a sus lectores a realizar el viaje.

El ranking BookTok Bestsellers de junio de 2026

La lista oficial #BookTok Bestseller en España durante el mes de junio refleja la diversidad y la vitalidad de esta comunidad: