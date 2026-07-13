El mapa interactivo que muestra cómo se verá el eclipse solar total del 12 de agosto en tu pueblo o ciudad

Las escapadas para ver el eclipse ya se están organizando por toda España. El 12 de agosto, al atardecer, la península ibérica vivirá un eclipse solar total, el primero visible desde nuestro país en 114 años: el anterior fue en 1912. Y hay un dato que conviene tener claro antes de reservar nada: no valdrá cualquier sitio para verlo.

El fenómeno se producirá con el Sol muy bajo, a entre 2,5 y 12 grados sobre el horizonte, por lo que hará falta una vista completamente despejada en dirección oeste-noroeste. Cualquier edificio, colina o arboleda mal situada puede arruinar el espectáculo. Para evitar sustos de última hora, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha lanzado un visor web que muestra la posición exacta que ocupará el Sol y permite comprobar si desde tu ubicación (o desde el pueblo donde vayas a pasar las vacaciones) se verá sin obstáculos.

Imagen cedida por: Instituto Geográfico Nacional | Instituto Geográfico Nacional

La herramienta es gratuita, funciona desde cualquier navegador móvil sin registro previo y está disponible en la web oficial, que reúne toda la información del evento. Además, cumple estándares de accesibilidad para personas con visión reducida o ceguera, con funciones auditivas y multisensoriales.

¿Dónde se verá el eclipse en su totalidad?

Eclipse solar total | iStock

La franja de oscuridad entrará por el noroeste peninsular y cruzará el país de oeste a este atravesando trece comunidades:

Asturias

Aragón

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Galicia

Islas Baleares

La Rioja

Navarra

País Vasco

Fuera de esa franja, el eclipse se verá de forma parcial. Como sede oficial de seguimiento, el Gobierno ha elegido el Observatorio de Yebes (Guadalajara), el mayor del Instituto Geográfico Nacional, a 80 kilómetros de Madrid y 930 metros de altitud, desde donde se retransmitirá el fenómeno en directo.

Este evento abre el llamado Trío de Eclipses que podrá contemplarse desde España en 2026, 2027 y 2028. Pero el de este verano tiene el aliciente de la totalidad al atardecer, una combinación que promete imágenes irrepetibles. Así que ya sabes el plan: entra en el visor, localiza tu horizonte despejado y apunta la fecha. Llevamos 114 años esperando este momento.