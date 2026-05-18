Precauciones a tener en cuenta si viajas a Australia

Viajar se ha convertido en uno de los mayores placeres y objetivos de muchas personas en pleno 2026. Y es que, con el boom masivo de las redes sociales, cada vez son más las personas que tienen la oportunidad de descubrir todos los lugares que rodean el mundo sin la necesidad de salir de casa. Aunque, en ocasiones, esto se convierte en el impulso que hace falta para decidir el próximo viaje. Por ello, si el viajero anda en busca de un lugar paradisíaco y que se encuentre en Oceanía, proponemos su país más grande.

Australia es un país que abarca la Australia continental, la isla de Tasmania y numerosas islas menores. Sus peculiaridades no radican únicamente en las costumbres de sus habitantes, su flora, su fauna, su vida salvaje o su icónica gastronomía. Y es que, uno de los detalles más particulares del país es su tamaño. Pues, no solo es el más grande de Oceanía, como comentábamos en líneas anteriores, también es el sexto más grande del mundo. Con capital en Camberra y con Sídney como ciudad más poblada, el visitante tiene la oportunidad de disfrutar de uno de los lugares más bonitos del planeta. Eso sí, no se encuentra muy cerca de España. Por ello, ya avanzamos que el viaje será bastante largo.

Australia | Pixabay

Cuánto se tarda en llegar a Australia si se viaja desde España

Como todas las ciudades, el tiempo que se tarde en un viaje depende mucho de la ciudad de destino y la ciudad de llegada. Si se viaja desde España, el recorrido se tiene que realizar en avión y puede tardar de 22 a 35 horas. Y es que, desde nuestro país no hay vuelos directos. Por lo tanto, es necesario realizar, al menos, una escala.

Si el pasajero viaja de Madrid a Sídney, el viaje puede durar entre un día o un poco más, 30 horas. Si este es el caso, las escalas más recurrentes son en Dubái, Doha, Singapur o Hong Kong. Asimismo, cabe señalar que hay bastante diferencia horaria. Por lo que es posible que el turista sufra de jet lag durante unos días. Y es que, dependiendo de la ciudad, el cambio horario suele ser de 8 a 10 horas.

Precauciones a tener en cuenta si eres turista residente en España

Teniendo en cuenta que el viajero sale del país con destino a otro, es necesario tener en cuenta que hay que tener ciertos permisos disponibles y al día.

Pasaporte australiano | Imagen de Visa electrónica Express, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Certificados: Si el viajero es español, es recomendable que tenga preparado y en vigor su pasaporte/DNI y visado. Si se dispone de pasaporte español y australiano, se aconseja salir y entrar en Australia con el pasaporte australiano.

Visado: Para entrar en el país es necesario tener aprobado el visado correspondiente. Pero, cuidado, porque hay varios tipos dependiendo de lo que se vaya a hacer en el país y el tipo de estancia. El más común para los turistas españoles que van por vacaciones es el Visado eVisitor (subclass 651). Este certificado es el que suele aplicarse a las personas que viajan por turismo, negocios en calidad de visitantes o estudios de menos de tres meses.

Seguro médico: Es recomendable que el viajero tenga un seguro médico completo para prevenir cualquier contratiempo. Y es que, entre otros aspectos, la sanidad australiana es muy cara para los visitantes.

Protector solar: Según han reflejado varios estudios, Australia es el país con mayor incidencia de cáncer de piel. Pues, debido a su ubicación geográfica y su intensa radiación solar, aumentan los casos. Por ello, es necesario tener un buen protector solar.

Vacunas: Según se ha podido saber, se solicita un certificado de vacunación internacional contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de un año que hayan pasado por algún “país de riesgo” considerado por las autoridades australianas. Por lo tanto, es recomendable tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones.

Divisas: En Australia la moneda con la que se trabaja es el dólar australiano. Por lo tanto, será necesario realizar un cambio de moneda. Y es que, el euro no sirve como sistema de pago.

Otros detalles de interés

Los enchufes son tipo I, distintos a España, por lo que es necesario un adaptador.

Las estaciones son diferentes. De diciembre a febrero es verano y de junio a agosto es invierno.

Algunos medicamentos comunes en Europa tienen restricciones allí.

Se habla inglés.