Aitutaki, en las islas Cook, es el mejor destino insular de toda Oceanía

Este reconocimiento tiene un gran valor para una isla como Aitutaki porque frente a destinos turísticos históricos como Bora Bora o la Polinesia Francesa, Aitutaki es una pequeña isla de tan solo 1.800 habitantes, un pequeño paraíso de aguas turquesas y arenas blancas que se ha convertido ya en la segunda isla más visitada del archipiélago de las islas Cook ¿la razón? Tal vez la explicación a este auge se deba, al menos en cierta medida, a cuánto nos gustan los bungalows sobre el agua cuando viajamos a destinos paradisíacos como este... y Aitutaki es la única de las islas Cook que cuenta con ellos.

Ahora bien ¿quién decide estos premios? Te preguntarás a poco que seas de los que sospecha siempre de la posibilidad de que se trata de premios 'comprados'... Nada más lejos de la realidad, los WTA son los premios más prestigiosos del sector turístico y no los otorga jurado ni juez alguno sino que los votan profesionales del sector turístico y viajeros ¿quién mejor que ellos para recomendarnos destinos?.

Aitutaki | Imagen de David Kirkland, cortesía de Turismo de las Islas Cook

Además, dado que cuanto organizas un gran viaje como el que podría llevarte a las islas Cook no te limitas a un destino sino que tratas de conocer cuantos más lugares mejor, te interesará saber que este premio obtenido por Aitutaki no es el único con el que se han alzado las islas Cook, hasta tres reconocimientos en los WTA 2022 han ido a parar a este paradisíaco archipiélago: Mejor Destino Insular de Oceanía (Aitutaki), Mejor Resort Boutique de Oceanía (Pacific Resort Rarotonga), Mejor Resort de Oceanía (Pacific Resort Aitutaki); además, para completar la lista de premios, estos son los mejores hoteles y/o complejos de villas de las Islas Cook: Little Polynesian en Rarotonga, Pacific Resort Aitutaki en Aitutaki y The Manava Luxury Villas & Spa en Rarotonga.

Aitutaki | Imagen de David Kirkland, cortesía de Turismo de las Islas Cook

15 son las islas que forman el archipiélago de las Islas Cook, quince islas dispersas en un mar azul turquesa y de arena blanca que representa lo que todos entendemos como un paraíso terrenal; están en el corazón del Océano Pacífico, entre el Reino de Tonga y Tahití, con la isla de Rarotonga como capital e isla más poblada y la de Aitutaki como icono natural del archipiélago gracias, en gran medida, a su laguna, que pasa por ser una de las más bellas del mundo. Su clima es tropical, lo que completa la estampa de paraíso que nos regalan estas islas.

Si estás pensando en un gran viaje para el próximo verano, en tu viaje de novios, en un viaje de aniversario, en dar a tu pareja la sorpresa de su vida... No debes perder de vista las Islas Cook, el viaje es largo y con escalas pero el destino lo compensa absolutamente todo... es un destino de premio y paraíso.

