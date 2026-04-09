Precauciones a tener en cuenta si viajas a Cuba

Cada vez falta menos para las vacaciones de verano. Por ello, no es de extrañar que ya sean muchas las personas que se encuentran buscando ideas para organizar sus próximas vacaciones. Si la opción es cruzar el charco y conocer nuevos destinos, podemos encontrarnos numerosas alternativas. Pero, en esta ocasión, hablaremos de Cuba. Catalogada oficialmente como República de Cuba, está ubicada en el extremo noroeste de las Antillas.

Se trata de un Estado soberano e insular que se encuentra en el mar Caribe. Viajar a Cuba es una opción muy acertada si se busca disfrutar de playas espectaculares, conocer una cultura diferente y descubrir lugares históricos como La Habana. Pero, como bien es sabido, su sistema político y económico presenta bastantes diferencias con respecto al de Europa. De hecho, en pleno 2026, es un país comunista que tiene muchas carencias. Pero, a pesar de la triste situación que está viviendo el pueblo, sigue siendo considerado uno de los destinos más bonitos e inolvidables de Latinoamérica.

Precauciones a tener en cuenta si eres turista español

Cuba | Imagen de Bruno Rijsman, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Certificados: Si el viajero es español, es recomendable que tenga preparado y en vigor su pasaporte, visado y un seguro médico. Recordemos, el país no se encuentra en sus mejores condiciones, por lo que un seguro médico podría salvarnos de cualquier problema de salud que pueda surgir. Eso sí, se aconseja que este cubra emergencias médicas, repatriación de restos y evacuación médica de emergencia.

Activar el código QR exigido por las autoridades cubanas. Se obtiene antes de realizar el viaje al cumplimentar un formulario oficial.

Billete de avión de ida y vuelta asegurado.

No hospedarse en lugares clandestinos. Solo en lugares certificados. Pero, también es seguro hacerlo en residencias que tengan un cartel de un ancla azul. Pues, esto significaría que es una casa regulada y autorizada por el gobierno cubano. Por lo tanto, se evitan fraudes y se garantiza la seguridad.

Cuidado en las calles: Relativamente, es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Pero, nunca viene mal tomar ciertas precauciones. Se recomienda no caminar por la calle con vestimenta ostentosa o llamativa por su calidad o lujo. Por lo tanto, no es aconsejable llevar cadenas, joyas o cosas de valor.

Cambio de dinero en lugares oficiales: Según se ha podido saber, es común ver a personas en las calles que propongan cambiar el dinero del viajero por la moneda local. Pero, hay que tener cuidado. Y es que, han sido muchas las ocasiones en las que se le entrega al turista dinero falso. Por lo tanto, es recomendable acudir a lugares oficiales.

Vacunas: Se recomienda no viajar a Cuba si no se está vacunado contra el chikunguña, el dengue y la hepatitis A.

Internet limitado: Se aconsejable descargar toda la información necesaria antes de viajar o en los momentos donde haya acceso a la red WIFI.