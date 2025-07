Lord Howe, un paraíso tropical protegido en Australia

Antes de contarte por qué te encantará visitar esta isla australiana hay algo que debes tener claro: Lord Howe es un paraíso natural protegido y el número de visitantes diario está limitado a 400 personas, aquí no hay grandes hoteles y cadenas turísticas, solo podrás alojarte en cabañas, en casas de huéspedes o pequeños resorts y tendrás que reservar con antelación. Ahora bien ¿merece Lord Howe tanta planificación y viajar tan lejos? Decídelo tú mismo descubriendo a continuación lo que allí te espera si te la pones por destino:

Lord Howe es una isla sin cobertura de móvil lo que la convierte en un destino perfecto para desconectar, su entorno natural es de una belleza brutal y su estado de conservación es simplemente perfecto lo que encantará tanto a los amantes del turismo activo como a los que buscan relax y por supuesto a quienes quieren disfrutar de la naturaleza.

¿Qué podrás hacer en Lord Howe? Snorkel, buceo y kayak en lagunas de aguas cristalinas; senderismo y escalada en rutas de diversa dificultad (las hay para todos los estados de forma); ciclismo y paseos tranquilos (aquí el tráfico es mínimo); pescar, observar aves y hacer fotografías con las que convertirte en el rey de Instagram (una vez regreses de tu viaje porque en Lord Howe no tendrás cobertura para subirlas a red alguna). A continuación te desvelamos cuáles son los lugares más emblemáticos de Lord Howe:

Monte Gower

Panorámica de Lord Howe, monte Gower al fondo | Imagen de David Morgan-Mar, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

En esta montaña de 875 metros de altura podrás gozar de la caminata mas famosa de toda la isla e incluso del mundo (es una de las mejor consideradas del mundo); debe su fama a ls vistas panorámicas que ofrece ahora bien, no es apta para todo el mundo: es una ruta exigente que se recomienda afrontar con un guía certificado, es además larga, tardarás 8 horas en recorrerla (ida y vuelta).

Malabar Hill y Muttonbird Point

Lord Howe desde Malabar Hill | Imagen de Fanny Schertzer, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Te has quedado con ganas de disfrutar de una ruta de senderismo porque la del Monte Gower es demasiado para ti? Pues disfruta de la que recorre Malabar Hill porque es más accesible y también ofrece vistas espectaculares de toda la costa norte de la isla. Además también puedes acercarte a Muttonbird Point: es un mirador perfecto para la observación de aves marinas, además en esta zona hay senderos fáciles que nos permiten disfrutar de fantásticas vistas de los acantilados de la isla.

Lagoon Beach

Lagoon Beach | Imagen de Rocketrod58, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Esta laguna de aguas cristalinas sí es apta para toda la familia, es perfecta para nadar, practicar kayak o snorkel a placer; las aguas de esta laguna están protegidas por arrecifes así que son ideales para ver colares y también peces tropicales.

Old Settlement Beach y North Bay

Old Settlement Beach | Imagen de David Stanley from Nanaimo, Canada, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Old Settlement Beach es una playa especialmente recomendable para quienes quieren ver tortugas verdes nadando cerca de la orilla, es una gran playa para nadar al placer y para tomar el sol (con las precauciones debidas, por supuesto). North Bay por su parte es una playa a la que solo se llega en barco, en kayak o disfrutando antes de una caminata desde Old Settlement Beach; es una playa tranquila perfecta para disfrutar del snorkel y de un estupendo día de picnic junto al mar. Además podrás ver torturas en el agua.

Ned’s Beach

Ned's Beach | Imagen de David Stanley, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

¿Más playas? Las hay, claro, y la de Ned’s Beach es una playa famosa porque aquí podrás alimentar a los peces tropicales que se acercan a la orilla, es perfecta para disfrutar del snorkel (no te preocupes por el equipo, puedes alquilarlo en la misma playa).

Admiralty Islands

Admiralty Islands | Inas66, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Estas islas, al norte de Lord Howe, son el mejor lugar para disfrutar del buceo en toda la zona porque está llena de cuevas, pináculos y una gran variedad de vida marina.

Si Lord Howe es para ti seguro que ya estás preguntándote cómo llegar hasta aquí: seguro que no te sorprende descubrir que no hay vuelos directos desde España a Lord Howe, lo ideal es volar hasta Sidney porque desde su aeropuerto hay vuelos diarios a Lord Howe; también desde otro destino muy turístico de Australia, Brisbane, hay vuelos directos a Lord Howe pero no son diarios, solo operan los fines de semana.