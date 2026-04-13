El método Sudoku para hacer la maleta: el truco viral con el que puedes crear hasta 27 conjuntos con solo 9 prendas

Preparar la maleta suele convertirse en un pequeño caos: demasiada ropa, combinaciones imposibles y la sensación de que siempre falta algo. Para acabar con ese problema ha surgido el llamado "método Sudoku", una técnica que se ha hecho viral en redes sociales y que propone una forma mucho más inteligente de organizar la maleta.

Inspirado en el famoso pasatiempo japonés, este método aplica una lógica sencilla: seleccionar un número limitado de prendas que encajen entre sí como si fueran piezas de un puzzle. En concreto, la clave está en elegir solo nueve prendas y organizarlas mentalmente en una cuadrícula de 3x3.

La fórmula es simple: tres partes de abajo (como pantalones o faldas), tres partes de arriba (camisetas o blusas) y tres capas adicionales (chaquetas, sudaderas o jerséis). A partir de ahí, todas las piezas deben combinar entre sí para crear distintos conjuntos.

El resultado sorprende: con solo esas nueve prendas se pueden generar hasta 27 looks diferentes, lo que permite cubrir prácticamente cualquier viaje sin necesidad de llevar una maleta llena.

En el vídeo viral que ha popularizado este método, se insiste en una idea clave: no se trata solo de llevar menos ropa, sino de elegir mejor. Las prendas deben ser versátiles, de colores que combinen fácilmente entre sí y adaptables a distintas situaciones, desde planes informales hasta ocasiones algo más arregladas.

Otro de los puntos importantes es visualizar los outfits antes de viajar. Es decir, no meter ropa al azar, sino pensar previamente cómo se va a combinar cada prenda. De esta forma, se evita el clásico problema de llevar piezas que luego no se usan.

Además de ahorrar espacio, el método Sudoku también reduce el peso del equipaje y facilita el día a día durante el viaje. Menos opciones significa menos tiempo decidiendo qué ponerse y más tiempo disfrutando del destino.

En definitiva, este truco convierte la maleta en un pequeño "armario cápsula" perfectamente organizado, donde cada prenda tiene un propósito. Una forma práctica (y cada vez más popular) de viajar ligero sin renunciar al estilo.