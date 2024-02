El truco para conseguir los mejores asientos del avión sin pagar más

El avión es uno de los medios de transporte preferidos a la hora de viajar. Sin embargo, este también cuenta con ciertos inconvenientes. Hace unos días os presentábamos algunos consejos virales de una tiktoker experta en viajar barato y en no pagar equipaje extra en el avión, y hoy os queremos explicar cómo conseguir los mejores asientos del avión sin tener que pagar más.

Muchas personas buscan a la hora de hacer una escapada que el precio sea barato, pero este requisito también conlleva ciertos problemas. Uno de ellos es que no puedes elegir el asiento en el que te quieres sentar durante tu vuelo, si no quieres aportar una cuantía extra. La parte delantera del avión es una de las más admiradas por los viajeros, pero cuando utilizas la opción de asignación aleatoria de tus billetes, pocas veces te toca sentarte en esta zona. La tiktoker @followthesunfamily nos cuenta el truco para poder acomodarse en la parte de delante sin pagar más.

Esta tiktoker española vive en Australia y es conocida por todos los trucos que publica en su perfil sobre viajes. En este caso, en una de sus publicaciones se centra en los mejores asientos del avión. Destaca que en la parte trasera suele haber más ruido, más jaleo, hacer más frío y se mueve todo mucho más. Por ello, su consejo es esperarse el máximo de tiempo que existe para hacer el check in online para conseguir los mejores sillones.

El motivo es que la aerolínea suele otorgar primero los considerados como peores asientos, los traseros, a las personas que no pagan por sus sitios. Además, los mejores se suelen reservar para aquellos que sí seleccionan su número de sillón por un precio más elevado. De esta manera, si esperas hasta el último momento se te asignarán los sobrantes, que suelen ser estos primeros. "Cuando nadie los ha comprado no les queda otra que dárselos a la gente que hace el check in online", explica.

@followthesunfamily añade que este truco lo ha utilizado en muchos de sus viajes y siempre le ha resultado útil. Además, muchos usuarios de Tik Tok también han confesado que este consejo es eficiente e, incluso, le escriben "eres mi gurú" o "Trucazo!". El vídeo cuenta ya con más de 22 mil reproducciones.