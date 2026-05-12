Juan de Borgoña vuelve a brillar en Toledo: restauran sus pinturas ocultas durante siglos en la Catedral

Las pinturas de Juan de Borgoña del zaguán o antesala de la Sala Capitular de la Catedral de Toledo han recuperado todo su esplendor tras una compleja actuación de restauración que ha tenido un coste global de 390.000 euros.

Desde este martes fieles y visitantes del templo primado podrán contemplar una sala repleta de pinturas de óleo sobre yeso que datan de 1511 y que recrean el jardín de la Virgen, donde se realizaban las reuniones preparatorias de los cabildos previas a la entrada en la Sala Capitular.

Apertura de la Antesala Capitular de la Catedral de Toledo tras la restauración de las pinturas de Juan de Borgoña | EFE/ Ismael Herrero

El conservador restaurador de la catedral, Antonio Sánchez-Barriga, ha incidido en que Juan de Borgoña (1470-1534) dedicó este espacio a lo que se denominaba 'el huerto de la Virgen', en el que destacan en la parte de arriba ventanales pintados con pájaros volando al amanecer y hasta 18 especies de árboles distintas que se están estudiando y que acabarán en una publicación sobre la botánica en estas pinturas.

Sánchez-Barriga ha destacado la complejidad técnica de la restauración, primero por la retirada de los armarios tan antiguos, con un trabajo con sondas para comprobar las dimensiones de las pinturas, y después la recuperación de las mismas que estaban cubiertas por muchas restauraciones, algunas con hasta 17, una sobre otra.

Apertura de la Antesala Capitular de la Catedral de Toledo tras la restauración de las pinturas de Juan de Borgoña | EFE/ Ismael Herrero

Tras esta labor, el equipo de restauración comprobó que Juan de Borgoña no hizo dibujo previo como sí lo hizo en la Sala Capitular, sino que pintó directamente; y que había algunas partes aisladas que eran agujeros (por el apoyo de los armarios y 'calvas'), donde faltaba pintura.

Por su parte, el deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha manifestado que es "una alegría" recobrar estas pinturas de Juan de Borgoña que siempre han estado en este lugar, pero que estuvieron tapadas durante mucho tiempo por unos armarios que se han retirado y se han trasladado al Museo de Tapices.

Sánchez Gamero ha explicado que la restauración del zaguán o antesala capitular deja al descubierto "una belleza propia del primer Renacimiento en España" y que forma parte de un proyecto más amplio que ha incluido la restauración de la propia Sala Capitular, además de que esta inauguración se lleva a cabo en el marco de la celebración del VIII Centenario de la Catedral de Toledo.