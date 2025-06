Lago Hillier: uno de los rincones más surrealistas de Australia

El Lago Hiller es uno de esos lugares que, pese a lo impresionantes que son, su fama todavía no ha cruzado fronteras. Sí que es muy conocido en Australia, y no es para menos, pues se trata de una verdadera joya natural, pero alrededor del planeta son muchos los viajeros que desconocen su existencia. No obstante, es uno de esos destinos que merecería la pena visitar durante unas vacaciones en este país, pues se trata de uno de los paisajes más fascinantes del planeta.

Ubicado en una isla remota situada frente a la costa sur de Australia Occidental, el Lago Hillier destaca por su brillante color rosa chicle. Parece irreal, y eso, junto a su misterioso origen y a su aislamiento, hacen que parezca un lugar inventado. Pero no es así: existe de verdad. Y te adelantamos algo: si te acercas, no podrás dejar de sacarle fotos.

Pegado al océano y rodeado de eucaliptos, su intenso color contrasta con el azul y el verde de lo que hay a su lado. Sin duda, se trata de una de las mayores rarezas naturales del planeta, pues estamos acostumbrados a ver lagos de aguas azules, verdosas y turquesas. Este, sin embargo, desafía a la lógica, y el agua que llena sus 600 metros de extensión mantiene su color incluso si se recoge un poco de ella en cualquier recipiente.

Lago Hillier | Pexels

Parece artificial, pero no lo es. En realidad, los científicos atribuyen el color rosa del agua a la presencia de microorganismos tales la Dunaliella salina, un tipo de alga que produce carotenoides, o a determinadas bacterias halófilas que se encuentran en la costra de sal del lago Hillier.

Visitarlo, eso sí, es bastante complicado. Se encuentra en el archipiélago de Recherche, concretamente en Middle Island, y debes saber que esta es una isla inaccesible por tierra firme. Por esta razón, la mejor opción, y prácticamente la única que existe, es contratar una excursión en avioneta desde Esperense para sobrevolar el lago y obtener de él y sus alrededores una preciosa vista panorámica.

Otra opción es hacer un tour en barco, algo que ofrece la posibilidad de observar la flora y la fauna de la isla desde sus alrededores, lo que quiere decir que el viajero puede avistar ciertas aves marinos y lobos marinos durante el trayecto. Sin duda, otro aliciente para acercarse al llamativo lago Hillier.