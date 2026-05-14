4 cosas que puedes hacer en Orlando más allá de visitar los parques de Disney y Universal

Sabemos que los parques Walt Disney World Resort y Universal Orlando Resort son dos de los atractivos protagonistas de un viaje a Orlando. Sin embargo, esta ciudad de Florida tiene mucho más que ofrecer y es por eso que hemos querido hacer una recopilación de planes culturales y turísticos si tienes pensado ir a visitarla y quieres hacer un descanso de montañas rusas y atracciones.

1. Pasear por Winter Park, el barrio más elegante

A solo unos 15 minutos en coche del centro de Orlando se encuentra Winter Park, una de las zonas más bonitas, tranquilas y con más personalidad de la ciudad. Este barrio destaca por su ambiente residencial cuidado, sus calles llenas de robles cubiertos de musgo español y, sobre todo, por su sistema de seis lagos interconectados por estrechos canales naturales.

Winter Park, Orlando | iStock

Estos lagos (entre los que destacan Lake Osceola, Lake Virginia o Lake Maitland) forman uno de los paisajes más característicos de la zona. La mejor forma de descubrirlos es a través de los conocidos paseos en barco escénicos, que duran aproximadamente una hora y permiten recorrer varios de estos lagos mientras se atraviesan canales rodeados de vegetación. Durante el trayecto se pueden ver mansiones históricas, jardines privados, fauna local y antiguas casas con embarcaderos, lo que convierte la experiencia en una de las más relajantes y pintorescas de Orlando.

Winter Park, Orlando | iStock

Además de los paseos en barco, Winter Park invita a recorrerlo a pie o en bicicleta. Espacios como Central Park, en pleno corazón del barrio, son perfectos para descansar, hacer un picnic o simplemente disfrutar del entorno. Todo ello convierte esta zona en una escapada ideal para desconectar del ritmo frenético de los parques temáticos.

2. Descubrir el arte en el Charles Hosmer Morse Museum

En pleno Winter Park se encuentra el Charles Hosmer Morse Museum of American Art, uno de los espacios culturales más importantes de Orlando y una parada imprescindible para quienes buscan una experiencia diferente. Este museo alberga la colección más completa del mundo dedicada a Louis Comfort Tiffany, uno de los grandes referentes del diseño y las artes decorativas de finales del siglo XIX.

Su interior sorprende por la variedad y calidad de las piezas expuestas: desde las famosas lámparas de vidrio emplomado hasta vidrieras monumentales, mosaicos, cerámicas, joyas y objetos decorativos. Uno de los grandes atractivos del museo es que no solo muestra piezas aisladas, sino también ambientes completos, como interiores reconstruidos o fragmentos arquitectónicos que permiten entender mejor el contexto en el que se crearon estas obras.

Entre las joyas de la colección destaca la reconstrucción de la capilla diseñada por Tiffany para la Exposición Colombina de Chicago de 1893, considerada una de las piezas más impresionantes del museo. La luz, el color y el detalle de sus vidrieras convierten la visita en una experiencia visual muy especial.

Además, el museo ofrece un recorrido tranquilo y accesible, ideal tanto para expertos en arte como para quienes simplemente quieren descubrir algo diferente. Su ubicación, a pocos pasos de Park Avenue, lo convierte en un plan perfecto para combinar cultura con paseo y gastronomía en uno de los rincones más agradables de Orlando.

3. Comer y comprar en Park Avenue

También en Winter Park, Park Avenue es la arteria principal del barrio y uno de los lugares más animados. Esta avenida combina boutiques independientes, galerías de arte, tiendas gourmet y una amplia oferta gastronómica.

Sus restaurantes con terrazas son ideales para un brunch o una cena al aire libre, especialmente durante los meses de buen tiempo. Además, la calle está flanqueada por zonas verdes como Central Park, lo que crea un ambiente muy agradable para pasear, hacer compras o simplemente disfrutar del ritmo pausado de la zona.

4. Disfrutar de ICON Park y sus atracciones

Situado en International Drive, una de las principales zonas de ocio de Orlando, ICON Park es un gran complejo de entretenimiento que reúne restaurantes, bares, tiendas y varias atracciones para todos los públicos. Es una alternativa perfecta para pasar una tarde o noche completa sin necesidad de entrar en un parque temático.

Su icono más reconocible es The Wheel, una noria gigante de más de 120 metros de altura que ofrece vistas panorámicas de Orlando. Las cabinas son cerradas y climatizadas, lo que permite disfrutar del recorrido con comodidad mientras se contempla el skyline de la ciudad, especialmente espectacular al atardecer o de noche.

Dentro del complejo también se encuentra el acuario SEA LIFE Orlando, una experiencia ideal para familias. Aquí puedes recorrer túneles rodeados de agua y observar tiburones, rayas, medusas y otras especies marinas muy de cerca, en un entorno educativo y entretenido.

Otro de los grandes atractivos es el Museo de Cera Madame Tussauds, donde es posible fotografiarse con figuras hiperrealistas de celebridades, desde estrellas de Hollywood hasta deportistas y personajes históricos. Es un plan divertido y muy popular entre los visitantes.

Por último, el Museo de las Ilusiones ofrece una experiencia diferente y muy interactiva, con salas llenas de juegos visuales, efectos ópticos y retos mentales que ponen a prueba la percepción. Es perfecto tanto para ir con amigos como en familia y sacar fotos sorprendentes.

Lejos de los parques, Orlando también se disfruta a otro ritmo, con planes que combinan cultura, gastronomía y ocio en espacios con personalidad propia.