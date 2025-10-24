La isla de Australia con arena blanca y aguas turquesas a la que solo pueden ir unas pocas personas al día

Australia es famosa por su riqueza natural y alberga algunos de los paisajes más impresionantes del planeta: desde desiertos hasta selvas tropicales, arrecifes de coral o playas paradisiacas.

Dentro de este mosaico de diversidad, entre en el que también se encuentran rincones tan surrealistas como el lago Hillier, las más de 8.000 islas que posee Australia ofrecen una variedad de escenarios únicos.

Entre ellas, destaca la isla de Lord Howe, un paraíso declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de apenas 14 kilómetros de extensión, a dos horas en avión de Sídney y que está considerado uno de los ecosistemas insulares mejor conservados del mundo gracias a una decisión tomada hace poco más de 40 años.

Panorámica de Lord Howe, monte Gower al fondo | Imagen de David Morgan-Mar, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y bosques de palmeras endémicas hacen de este espacio una maravilla para los turistas, eso sí, los que sean afortunados de visitarla, pues su aforo está limitado.

Los habitantes de la isla se dividen entre las 400 personas que residen en la isla y las 400 que solo pueden visitarla como máximo al día, o al mismo tiempo, pues ese es el número de camas disponibles para turistas.

La isla cuenta con varias políticas que han hecho posible la conservación de este frágil ecosistema. Por ejemplo, el desarrollo urbano está prohibido, no pueden entrar gatos desde 1982 y recientemente erradicaron a casi todas las ratas y ratones invasores de la isla, lo que provocó que otras especies autóctonas como la gallina de bosque aumentaran en número.

En cuanto al patrimonio natural que alberga, Lord Howe recibe a los curiosos con montañas cubiertas de vegetación, lagunas turquesas y un arrecife de coral que protege su costa.

Coral de la isla de Lord Howe, Australia | iStock

Entre sus mayores tesoros naturales se encuentran el monte Gower o el monte Lidgbird, cubiertos de bosques nubosos yespecies vegetales que no existen en ningún otro lugar del planeta, así como aves endémicas como el pájaro de madera de Lord Howe o el petrel negro.

Asimismo, los visitantes pueden practicar snorkel, buceo, kayak, senderismo, escalada u observar aves, aunque no podrás compartir tus fotos con tus seguidores inmediatamente, pues no hay cobertura.