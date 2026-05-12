4 rincones reales de Oxford donde Harry Potter cobró vida y que cualquier fan puede visitar

Reino Unido está lleno de escenarios de Harry Potter, especialmente en Londres, con lugares tan icónicos como King’s Cross y su andén 9¾. Pero más allá de la capital, Oxford esconde algunas de las localizaciones más sorprendentes de la saga, dentro de su histórica universidad.

Entre ellas destaca la escalera principal de Christ Church College, donde McGonagall recibe a los alumnos en la primera película, o la impresionante Divinity School, cuyo techo gótico sirvió como enfermería en Harry Potter y la Piedra Filosofal y como sala de baile en El Cáliz de Fuego. También la Biblioteca Bodleiana dio vida a la biblioteca de Hogwarts, incluida la sección prohibida, y el claustro del New College fue escenario de varios pasillos y patios del colegio.

Cuatro paradas imprescindibles para sentirse dentro de Hogwarts sin salir del mundo real... y que se recorren en este vídeo.