'Horizonte de Keops: Una expedición al Antiguo Egipto', el viaje inmersivo que triunfa en su presentación en Madrid

'Horizonte de Keops: Una expedición al Antiguo Egipto', una expedición inmersiva en realidad virtual que te transporta más de 4.500 años atrás, llega por primera vez a Madrid el próximo 25 de abril, tras el éxito de la experiencia de realidad virtual 'Machu Picchu: viaje a la ciudad perdida', ubicada en el mismo espacio. La experiencia se ha presentado con gran éxito a la prensa especializada este jueves. Las entradas ya están disponibles en la app y web de Fever.

Descubre las maravillas del Antiguo Egipto como nunca antes con esta experiencia en vivo, creada por Excurio y presentada por Fever, la plataforma líder global en descubrimiento de cultura y entretenimiento en vivo. Esta expedición inmersiva ofrece una oportunidad única para explorar los misterios de la Gran Pirámide desde dentro con un nivel de realismo sin precedentes.

Desarrollada en colaboración con el egiptólogo Peter Der Manuelian (Universidad de Harvard) y su equipo del Giza Project, la experiencia combina visores de última generación y tecnología de seguimiento de movimiento para llevarte directamente a la meseta de Giza. Allí podrás descubrir cómo se construyó la pirámide, su propósito y la grandeza de la civilización que la hizo posible.

Acompañado por tu guía virtual, recorrerás cámaras y pasadizos casi inaccesibles, conocerás los rituales de los faraones y descubrirás la historia de los trabajadores, arquitectos y sacerdotes del Antiguo Egipto.

Highlights de la experiencia:

La meseta de Giza: camina entre la Esfinge, templos y la barca solar como eran hace más de 4.000 años.

Dentro de la Gran Pirámide: accede a la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y pasadizos ocultos recreados con un nivel de detalle impresionante.

El funeral de un faraón: vive rituales, música y procesiones con una recreación envolvente.

Vuelo sobre Giza: sobrevuela las pirámides en una secuencia panorámica que combina rigor arqueológico y espectacularidad cinematográfica.

Tras conquistar ciudades de Europa, Norteamérica y Oriente Medio, con más de 2 millones de visitantes, destaca por su autenticidad cultural y su impactante realismo. Una experiencia multisensorial de 45 minutos que conecta historia y tecnología a través de narrativa inmersiva, sonido espacial y visuales 360°.

La llegada a Madrid refuerza la apuesta de Fever por acercar experiencias culturales innovadoras a nuevas audiencias, utilizando la tecnología para transformar la forma en que vivimos la historia.

Información:

Fecha de apertura: 24 de abril de 2026

Ubicación: Calle Raimundo Fernández Villaverde, 57

Duración: ~45 minutos

Edad recomendada: +10

Entradas: disponibles exclusivamente en la app y web de Fever

Sobre Horizonte de Keops: Un viaje al Antiguo Egipto

'Horizonte de Keops: Un viaje al Antiguo Egipto' es una experiencia inmersiva de realidad virtual, creada por Excurio, que permite al público explorar las maravillas del Antiguo Egipto y adentrarse en la Gran Pirámide de Giza. Para garantizar el máximo rigor histórico, la experiencia se desarrolló en colaboración con Peter Der Manuelian, profesor de Egiptología especializado en arquitectura funeraria —especialmente en la necrópolis de Giza—, y su equipo del Giza Project de la Universidad de Harvard. Los visitantes recorrerán amplios corredores reales, descubrirán la magnitud de la ingeniería antigua y se sumergirán en el mundo de los faraones tal y como existía hace 4.500 años.