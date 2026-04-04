Tips que necesitas saber si vas a la Gran Muralla China

De maravillas está hecho el mundo, algunas más que otras. Pero, si hablamos de una de las siete que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Gran Muralla China es una de ellas. Y es que, como bien es sabido por todos, es una de las construcciones más importantes e impresionantes de la historia. Construida y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo XVI, se sabe que este extenso sistema de fortificaciones fue creado con el objetivo principal de proteger el Imperio chino de invasiones y ataques.

Es importante señalar que la Gran Muralla China no es una estructura continua única. Los expertos señalan que es una red de muros, torres de vigilancia y fortalezas. Una construcción que impacta a todo aquel que la ve, y no es para menos. Además de su importancia histórica, su longitud sorprende a todos. Pues, se calcula que presenta un largo de 21.200 km. Así pues, teniendo estos datos en cuenta, no es de extrañar que miles de turistas la vayan a ver cada día. Es una autentica maravilla a los ojos que no puede faltar en un itinerario viajero a China. Pero, en pleno 2026, hay ciertos detalles que convienen tener en cuenta antes de ir.

Recomendaciones para disfrutar de la Gran Muralla China

Gran Muralla China | Imagen de Jakub Hałun, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Como cada lugar con encanto y mucha presencia turística, hay muchos detalles que vienen bien tener en cuenta antes de visitar. Actualmente, hay un par de aspectos que han cambiado con respecto a otros años. Por lo tanto, aconsejamos tomar nota.

Debido a su importancia histórica, es bastante común que se formen aglomeraciones. Pero, hay que tener en cuenta que la Gran Muralla China se divide en varias secciones. (Badaling, Mutianyu, Jiankou y Jinshanling). Recomendamos acudir a Mutianyu porque no está tan masificada de gente, es bonita y cuenta con un teleférico.

¿Cuándo ir? Es aconsejable evitar acudir los fines de semana porque es cuando más gente acude. Asimismo, el mejor momento del día es a primera hora de la mañana o a última hora del día. Y es que, muchos visitantes cuentan que a última hora ya no hay presencia de tours turísticos. Por lo tanto, se puede disfrutar del lugar sin agobios. Viajar en primavera o en otoño es ideal porque no hace ni mucho calor ni mucho frío.

Gran Muralla China | Imagen de LBM1948, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Se recomienda comprar las entradas desde la web oficial. Asimismo, muchos visitantes aconsejan comprar la entrada que incluye la subida con teleférico porque te da la opción de bajar en tobogán. Una manera nueva y divertida que sirve como broche de oro a la experiencia. Eso sí, ese ticket se puede comprar solo en la Gran Muralla China.

¿Qué llevar? Se recomienda llevar calzado cómodo, pues hay escalones muy irregulares y tramos muy empinados. Agua, protector solar y gorra. Pues, la altura es bastante alta. Asimismo, se dice que, aunque parece fácil, realizar el circuito cansa bastante. Imprescindible llevar el pasaporte.

Llevar dinero en efectivo: Aunque estamos en plena era del contactless, es importante señalar que en algunas zonas no aceptan tarjeta. El precio de las entradas varía dependiendo del tipo de pack. Pero, si se opta por la opción de ‘Entrada + Bus + Tobogán/Teleférico’, el coste será de unos 20€ aproximadamente por persona.