Dormir en París por menos de 60 euros: la desconocida opción para alojarse en Montmartre

Encontrar alojamiento asequibleen París, especialmente en zonas céntricas y turísticas, se ha convertido en uno de los principales retos para quienes visitan la capital francesa. En este contexto, Civitatis, la plataforma líder en la venta de actividades en español en todo el mundo, recomienda una de las opciones más asequibles y más curiosas para alojarse en Montmartre, y descubrir la ciudad desde uno de sus barrios más emblemáticos: dormir dentro del entorno del Sacré-Cœur por menos de 60 euros la noche.

¿Dónde dormir barato en París?

La opción se encuentra en la casa de acogida vinculada a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, situada en la colina de Montmartre. El alojamiento, pensado originalmente para peregrinos y viajeros que buscan una estancia sencilla, ofrece habitaciones individuales por 55 euros la noche y habitaciones dobles por 50 euros por persona, incluyendo desayuno, ropa de cama y toallas. En el caso de familias, los niños de entre 3 y 17 años pueden alojarse por 32 euros la noche.

Más allá del precio, uno de los principales atractivos de esta opción es precisamente su ubicación. Alojarse en Montmartre permite recorrer fácilmente uno de los barrios más icónicos de París, entre calles empedradas, cafés históricos, pequeñas galerías y algunos de los rincones más reconocibles de la ciudad. Además, la zona ofrece una experiencia muy distinta una vez desaparece el turismo diario que llena las escalinatas del Sacré-Cœur durante el día.

[[h2:¿Cómo funciona el alojamiento dentro del Sacré-Cœur de París?]]

La casa de acogida no funciona como un alojamiento turístico convencional. El ambiente es mucho más tranquilo y sencillo, con una filosofía más cercana a la convivencia y al recogimiento que a la experiencia hotelera habitual.

Las estancias están limitadas a un máximo de cuatro noches y la disponibilidad es reducida, por lo que las reservas suelen completarse con varios meses de antelación, especialmente en primavera y verano.

Además, quienes se alojan allí deben participar en una de las dinámicas que forman parte de la vida cotidiana de la basílica. Tras el check-in y la explicación inicial del funcionamiento del espacio, cada huésped elige un turno concreto para participar durante una hora en la adoración nocturna perpetua que se celebra dentro del Sacré-Cœur entre las 23:00 de la noche y las 7:00 de la mañana.

Precisamente esta particularidad es lo que convierte la estancia en una experiencia completamente distinta a la de cualquier otro alojamiento en París y una de las opciones más curiosas para quienes buscan dormir barato en la capital francesa.

¿Qué hacer en París si te alojas en Montmartre?

Alojarse junto al Sacré-Cœur permite descubrir uno de los barrios más emblemáticos y cinematográficos de París prácticamente a pie. Montmartre sigue siendo el corazón bohemio de la ciudad, con calles adoquinadas, pequeñas plazas, cafés históricos y rincones ligados a artistas como Picasso, Van Gogh o Toulouse-Lautrec.

Una de las actividades más recomendadas para entender la historia y la esencia del barrio es el free tour por Montmartre, un recorrido guiado en español que pasa por lugares como la Place du Tertre, el Moulin Rouge o algunas de las calles menos turísticas de la colina. El tour permite descubrir la historia artística y cultural del barrio mientras se recorren algunos de los rincones más auténticos de la zona.

Además, quienes se alojan en el entorno del Sacré-Cœur también pueden profundizar en la historia de uno de los monumentos más visitados de París a través de la visita guiada por el Sacré-Cœur, que permite conocer el origen de la basílica, su arquitectura y algunas de las curiosidades menos conocidas de este emblemático lugar situado en lo alto de Montmartre.

Más allá del barrio, muchos viajeros aprovechan la estancia para combinar la visita con otras experiencias imprescindibles en París, como los cruceros por el Sena, las visitas guiadas al Louvre o las excursiones a Versalles.