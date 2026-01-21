¿Amante del café y de los viajes? Esta es la cafetera portátil que no te puede faltar

Todo amante del café sabe bien aquello de "no ser persona" hasta pasada la hora del desayuno. Pero, ¿qué sucede cuando se viaja? ¿Acaso siempre hay una cafetería disponible? Más bien no.

Hay muchos lugares en plena naturaleza que merece la pena recorrer, huyendo de cualquier rastro de caos urbano. Unas escapadas que suelen coincidir con el agotamiento físico y el sueño, siendo esta bebida la mejor solución para tener un extra de energías.

Así pues, si los termos te roban ese aroma a "recién hecho" y no quieres renunciar a un café bien caliente cuando quieras, donde quieras, entonces estás de enhorabuena. ¡Existe una solución para todos tus problemas!

Distintos tipos de café | iStock

Y es que hay unas cafeteras portátiles del tamaño de los susodichos termos. Funcionan con batería y no tendrás que llevar nada más que agua y tantas cápsulas como tazas pretendas tomar.

De este modo, una vez se rellena de agua el recipiente destinado a ello, simplemente queda introducir la cápsula en su hueco. Acto seguido, se puede elegir entre un café caliente o frío. Eso sí, conviene tener en cuenta que si lo que buscas es tomarlo a altas temperaturas, la batería se consumirá antes. Por lo que o llevas una power bank contigo o te organizas para no quedarte sin energía antes de lo previsto (y sin batería).

Cafetera portátil en Amazon | Amazon

En cuanto al precio, existen múltiples opciones entre las que elegir: desde las que rozan los 150€ hasta las que se quedan en menos de 30€. Por lo que, como con cualquier otra compra, todo depende de cuánto se quiera gastar.

Ya no hay excusa para quedarse más tiempo de lo debido en la cama, tampoco para abusar de las siestas. Cuando se está de viaje, el tiempo apremia y esta cafetera portátil será tu mejor aliada vayas donde vayas.