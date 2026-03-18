Tips que necesitas saber si vas a Machu Picchu

De maravillas está repleto el mundo, pero, en esta ocasión, hablaremos de una de las 7 del mundo moderno. Como bien es sabido por todos, Machu Picchu es una antigua ciudad inca que está ubicada en los Andes del sur de Perú, cerca de la ciudad de Cusco. Fue construida en el siglo XV, durante el imperio del emperador inca Pachacútec, y es considerada una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería civil. Y no es para menos, está situada a 2.430 m sobre el nivel del mar.

Está formada por tres estructuras principales, las cuales presentan el nombre de Intihuatana, el Templo del Sol y el Templo de las Tres Ventanas. La belleza de esta obra y la importancia histórica que ha adquirido con el paso del tiempo la consagraron como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1983. Un título muy importante y que no se le otorga a cualquier obra.

Machu Picchu | Imagen de Cristiano Morales Callo, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Respecto su nombre, muchos estudios han informado que Machu Picchu significa "Montaña Vieja" o "Pico Viejo" en la lengua quechua. Asimismo, evidencias arqueológicas indican que la agricultura se practicaba en la región y se cree que fue un complejo ceremonial o residencia real. Un lugar con mucho encanto que atrae a miles de turistas cada día. Eso sí, podría decirse que de Machu Picchu ya tenemos mucha información. Pero ¿qué aspectos hay que tener en cuenta si se visita el lugar? Realizamos un breve repaso.

Tips a tener en cuenta si se visita Machu Picchu

Como cada lugar con encanto y mucha presencia turística, hay muchos detalles que vienen bien tener en cuenta antes de visitar. En pleno 2026, hay un par de aspectos que han cambiado con respecto a otros años. Por lo tanto, aconsejamos tomar nota.

La mejor época para ir es de mayo a octubre: Son meses de temporada alta en el lugar, pero el tiempo ayuda a disfrutar mucho más la visita.

La caminata requiere que el visitante lleve un buen calzado: Además, es aconsejable llevar protector solar, repelente para mosquitos, abrigo y agua.

No llevar cosas en exceso: Hay muchos controles y hay ciertas cosas que no permiten pasar.

Si se va a primera hora es probable que haya niebla: El sol comienza a hacerse presente conforme avanza la mañana.

Reservar entradas con anticipación: Debido a la gran demanda, se recomienda comprar los tickets varios meses antes. Pues, son limitados.

Tren al Machu Picchu | Imagen de Dennis Binzen, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Las entradas se dividen en cuatro circuitos: Algunos pases permiten ver la zona desde las alturas y otros desde la zona baja.

Muchas personas suelen sufrir mal de altura: Se recomienda pasar un par de días en Cusco para aclimatarse.

Tiempo de visita limitado: 4 horas.

Es aconsejable ir al baño antes de entrar a la zona: Una vez dentro del recinto no hay baños cerca. Por lo tanto, es una parada obligatoria si se estima pasar varias horas dentro.

Se puede llegar en tren, bus o caminando: La manera más cómoda, pero menos económica es en tren.