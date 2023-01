Tasmania: todo lo que debes descubrir además de su diablo

En el mundo hay más de 11.000 islas habitadas y, aunque Tasmania ocupa el número 26 en el ránking de las más grandes, es posible que de ella no sepas mucho más allá de que allí viven unos cuantos diablos. Sí, quizá lo más famoso de esta isla sean estos animales, los marsupiales carnívoros más grandes que han sobrevivido al paso de los años, pero en Tasmania hay mucho más.

Pero antes de hablar de sus tesoros, empecemos por situarla en el mapa. Hablamos de una isla australiana, que es uno de los estados del país y que está formada a su vez por más de 300 islas adyacentes. Se encuentra a aproximadamente 240 kilómetros del continente y entre ambos se sitúa el estrecho de Bass. Y en cuanto a sus habitantes, Tasmania es el estado menos poblado de Australia, con alrededor de 533.000.

Pero como decíamos unas líneas más arriba, además de personas en Tasmania viven sus famosos diablos, unos marsupiales a los que quizá te gustaría conocer si viajas a este destino. Pero más allá de ello, esta isla tiene mucho que ofrecer al visitante. Por ejemplo, Hobart, la capital. Se trata de la segunda ciudad más antigua de Australia solo por detrás de Sydney y entre las cosas a destacar de ella está la carrera de yates que se celebra la primera semana del año.

Otro punto al que deberías acercarte si viajas a Tasmania es la Bay of Fires o Bahía de Fuego, en la que podrás descubrir playas de arena blanca y agua cristalina, en las que unas algas de color rojizo tiñen de ese color las rocas de granito del lugar.

Por otro lado, y como no es de extrañar en Australia, en Tasmania hay parques nacionales. Y uno de los que no puedes perderte es el Freycinet National Park, del que seguramente se pueda destacar la Wineglass Bay. Aunque si hablamos de lugares que destacan no podemos olvidarnos de Cradle Mountain, seguramente el parque nacional más reconocido de Tasmania. Entrar no es gratis, sino que tienes que adquirir un ticket previamente, pero merece la pena para descubrir la naturaleza y la paz de esa zona.

Tampoco debería faltar en tu itinerario el Narawntapu National Park, pues es ideal para observar la vida silvestre de Tasmania. Wombats, canguros, ejemplares de Wallaby Bennett etcétera viven allí y dicen que en ocasiones se puede avistar algún diablo de Tasmania, aunque esto último es tarea más complicada.

Para acabar y sin dejar de lado la naturaleza salvaje de Australia, te recomendamos que en un viaje a Tasmania visites las Montezuma Falls, una cascada de 104 metros de altitud a la que puedes llegar en una sencilla excursión entre bosques tropicales.