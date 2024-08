3 consejos imprescindibles para preparar tus vacaciones perfectas

A la hora de viajar hay que ser previsor, siempre, aunque tu destino sea cercano e incluso aunque no sea la primera vez que lo visitas; el diablo siempre está en los detalles y, si los descuidamos, puede suceder que nuestras vacaciones perfectas no resulten tan placenteras como imaginábamos, es más, pueden acabar convertidas en un desastre absoluto. Claro que esto es algo que puedes evitar si sigues los consejos que compartimos contigo a continuación.

No cometas errores de principiante

¿Sabes cuáles son los errores más habituales que cometemos al viajar? Y lo más interesante, cómo solucionarlos; ¿y los errores más comunes a la hora de reservar una habitación de hotel o las vacaciones enteras online? Más errores a evitar: esos en los que solemos caer a la hora de hacer la maleta para viajar en avión y por supuesto los que nos hacen gastar más dinero al viajar.

Lo cierto es que, especialmente si somos viajeros ocasionales o de temporada estival, es probable que nos pueda la emoción a la hora de reservar el viaje y cometamos alguno de esos errores o, a lo peor, uno tras otro; lo bueno es que, sabiéndote poco experto en esto de organizar viajes, podrás anticiparte a estos errores ya sea acudiendo a una agencia que te ayude a organizar tu viaje o haciéndolo tú mismo prestando atención, mucha atención, a los detalles.

¿Más errores de principiante? Hay uno especialmente habitual: Descuidar, a la hora de hacer la maleta, lo que vas a necesitar en tu destino: no nos referimos solo a que lleves todo lo necesario para tu aseo personal o el cuidado de la piel si viajas a un destino donde será difícil (o caro) hacerte con esos productos sino a cuestiones como pensar que para disfrutar de una excursión de astroturismo en el Teide será suficiente con que lleves un forro polar… Si a la hora de reservar la excursión de dicen que es necesaria ropa de montaña es que es necesaria ropa de montaña.

Guías de viaje | Pixabay

Estudia tu destino

Lo primero que tienes que hacer es; es verdad que cuando organizamos un gran viaje solemos hacerlo pero no cuando viajamos a lugares más cercanos y nos pueden suceder cosas que si bien pueden parecer poco importantes son incómodas: imagina que llegas a ese hotel en el que estuviste hace tres años y del que guardas tan buenos recuerdos y te encuentras con que la zona en la que está ubicado parece Vietnam en tiempos de guerra porque están, qué se yo, construyendo un complejo deportivo justo al lado…

Cuando hablamos de estudiar tu destino nos referimos no solo a las cuestiones legales como si es necesario visado o no (si organizas el viaje a través de una agencia de viaje te lo pondrán fácil pero si vas por tu cuenta debes informarte bien) sino a otras cuestiones que te pueden ahorrar más de un disgusto, nos referimos a aspectos culturales que debes conocer de tu destino ¿sabes, por ejemplo, qué cosas no debes hacer si viajas a Turquía?.

Planifica tu viaje

Esto es especialmente importante si hablamos de grandes viajes pero también para otros más cercanos: ¿te imaginas llegar a Perú y no poder visitar el Machu Picchu? ¡Impensable! Pues mejor no corras el riesgo compra tu entrada con antelación y desde España, antes de viajar. Claro que para hacerlo debes antespara tener claro dónde estarás cada día y qué harás. Hay que se agobia cuando le hablan de planificar viajes pero piensa que no tienes que hacerlo al detalle, de la mañana a la noche y todos y cada uno de los días: basta que sigas nuestro primer consejo, estudiar tu destino,, el resto del tiempo puedes ir a tu aire y a tu aventura.

Poníamos el ejemplo de Perú, que es sin duda un grandísimo viaje, pero hay destinos más cercanos y con mucho que ver a los que conviene llegar con los deberes hechos; Lisboa, por ejemplo, estúdiate las ventajas de la Lisboa Card, revisa qué atracciones están incluidas con ella y cuáles no, adquiere las que te falten… Si visitas la ciudad en temporada alta se te puede ir el tiempo en colas para comprar entradas, colas para acceder a los monumentos, colas… ¡anticípate!.

Una vez te has ahorrado los errores de principiante, has estudiado tu destino y planificado tu viaje… no dejes de volver al punto uno para evitar otros errores comunes como no preparar la maleta con antelación suficiente, asegurándote de llevar todo lo necesario y nada más que lo necesario.