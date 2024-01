6 consejos perfectos para viajar a Lisboa, uno de los destinos de moda

No es ningún secreto que Lisboa es una de las ciudades europeas con más encanto. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en planear un viaje hacia la capital de Portugal para dejarse llevar por su encanto y su magia.

Si eres de los que está pensando en recorrer las calles de Lisboa en un futuro no muy lejano, es importante que tengas en cuenta una serie de consejos. Todos ellos te van a resultar tremendamente útiles a la hora de aprovechar, al máximo, tu estancia en la Ciudad de las Siete Colinas.

¿Cuál es la mejor época del año para viajar a Lisboa?

Para empezar, debes saber que cualquier momento es oportuno para conocer la capital de Portugal, ya que en sus cuatro estaciones tiene un encanto singular. Pero, sin duda, te recomendamos que la visites en primavera o en otoño, puesto que las temperaturas no solamente son más agradables, sino que suele ser más económico. En verano encontrarás más afluencia de turistas y, además, las temperaturas suelen oscilar los 35ºC.

¿Cómo ir desde el aeropuerto de Lisboa al centro?

El aeropuerto de la ciudad está, aproximadamente, a unos 7 kilómetros del centro. Es importante que sepas que tiene dos terminales y que están perfectamente conectadas por un bus gratuito. Para poder trasladarte al centro de Lisboa, más allá de ir en taxi o contratar previamente un traslado privado, hay otras dos opciones.

Lisboa | Imagen de Concierge.2C en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

La primera de ellas es el Metro, donde podrás viajar en la línea roja que sale de la Terminal 1 y que está operativa desde las 06 am hasta las 01 am. En media hora estarás en el centro. No podemos dejar de mencionar el autobús, donde encontrarás dos opciones: Por un lado, la línea 1 que te lleva hasta las estaciones de Plaza del Comercio y Rossio, cuyo trayecto es de 20 minutos. Por otro lado, la línea 208 que te deja en las paradas de Plaza de Figueira y Plaza del Comercio.

Lisboa Card, uno de los imprescindibles

Aunque recomendamos que patees la ciudad para conocer los rincones con más encanto, sí que te vendrá bien para descubrir miradores algo lejanos o barrios más apartados como es el caso de Belém. El medio de transporte más icónico de Lisboa es el tranvía. Te recomendamos que viajes en el 28, que va desde el Castillo de San Jorge al Barrio Alto. Otro de los más utilizados es el 15, que nos llevará desde la Plaza del Comercio hasta el Barrio de Belém.

Al obtener la Lisboa Card. Cada billete te saldrá mucho más económico. ¡Pero no todo queda ahí! Ya que, además, podrás acceder gratuitamente a numerosos lugares, como la Torre de Belém o el Monasterio de los Jerónimos.

¿Qué ver en Lisboa?

Siempre que viajas a una ciudad, es importante tener entre manos una pequeña lista de lugares a visitar. De esos imprescindibles que no puedes irte sin ver en primera persona. Lo primero que debes saber es que en esta ciudad hay muchos rincones que no te dejarán indiferente, situados en el barrio de La Alfama (Castillo de San Jorge y Mirador da Graça), el barrio Chiado (con históricos cafés y maravillosas librerías), así como el barrio de Belém (Torre de Belém, Monumento a los Descubrimientos o probar los Pastéis de Belem). También existe la posibilidad de contratar algún free tour para conocer los imprescindibles de la ciudad.

Lisboa | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Qué comida debes probar en Lisboa?

Además de los ya mencionados Pastéis de Belem, no puedes dejar pasar la oportunidad de probar algún plato de Bacalao, como es el caso de Bacalhau a Brás o Bacalhau com Natas. Además, te recomendamos la Caldeirada de peixe, el Arroz Doce o, incluso, el conocido como Caldo verde. ¡La gastronomía de la ciudad es sencillamente alucinante!

Déjate llevar

Portugal es un país bastante similar a España en muchas cuestiones, por lo que inevitablemente no tardarás en sentirte como en casa. Además de tener en cuenta los consejos ya mencionados, que te harán mucho más sencillo el viaje, te recomendamos algo verdaderamente importante y que en algunas ocasiones veces pasa desapercibido: déjate llevar por su encanto y su belleza. Estamos seguros de que será un viaje que no olvidarás jamás.