El pueblo de Alicante conocido como "la Costa Amalfitana de España" con casas de colores

Alicante es, sin duda, una de las provincias más visitadas de España en verano, y no es de extrañar, ya que cuenta con pueblos que merece la pena descubrir al menos una vez en la vida, como es el caso de Jávea, donde veranea Matías Prats y que tiene playas de aguas cristalinas.

Y ahora queremos hablarte de Villajoyosa, un encantador pueblo de la Costa Blanca famoso por sus casas de colores, playas tranquilas y su rica tradición chocolatera que es conocido como "la Costa Amalfitana de España".

A principios de este año ya te adelantábamos que Villajoyosa es uno de los 10 destinos mundiales en tendencia para 2025 según Booking, un reconocimiento que pone en valor el encanto único de esta ciudad mediterránea y la consolida como un referente imprescindible del turismo internacional.

Qué ver en Villajoyosa

Lo primero que no te puedes perder en Villajoyosa es su núcleo histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, que conserva la esencia de la antigua ciudad amurallada, con un trazado urbano que se articula en torno al río Amadorio y se extiende hasta el mar.

Otro de los lugares icónicos es el frente marítimo de Villajoyosa, que cuenta con antiguas viviendas de pescadores pintadas con vivos colores y que recuerdan a algunos pueblos de la Costa Amalfitana de Italia, como por ejemplo, Amalfi.

También tienes que visitar la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, integrada en las propias murallas de la ciudad, y visible desde la Costera de la Mar. El Museo Valenciano del Chocolate también tiene que estar en tu itinerario ya que descubrirás de cerca una tradición gastronómica del municipio.

La Ermita de San Antonio o la Torre del Charco, situada sobre un acantilado con vistas espectaculares. Y hablando de torres defensivas, dos tesoros son la Torre d'Aguiló o la Torre de San José, también conocida como Torre de Hércules, una de las torres funerarias romanas más destacadas de España.

Algunas de las playas más bonitas de Villajoyosa son la playa de Torres, la del Charco, la de la Caleta, el Paraíso o la de Racó del Conill. ¿Te animas a visitar este pueblo alicantino este verano?.