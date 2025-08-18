Así es la Portada Del Real de la Feria de Málaga 2025, inspirada en la visita de la Reina Isabel II en 1862

La Feria de Málaga 2025ya ha comenzado y se celebrará hasta el próximo sábado 23 de agosto. El pasado 16 de agosto fue la inauguración oficial de la portada y alumbrado artístico del Real Cortijo de Torres y, asimismo, también el pregón del escritor Javier Castillo.

Este año, el recinto ferial de la Feria de Málaga 2025 cuenta con más de 21.000 metros cuadrados, unas 120 casetas ubicadas en 210 módulos y 98 atracciones en la zona recreativa, de las cuales 53 serán para adultos y 45 para el público infantil.

Además, entre los conciertos gratuitos más destacados se encuentran Chambao, Camela, Merche, Mojinos Escozíos, Paco Candela, Toreros con Chanclas, Joana Jiménez y Tamara Jerez.

Como bien sabrás, la Feria de Málaga está dividida en dos: De día y de noche. La Feria de Día tiene lugar en el centro de Málaga (plaza de la Constitución, del Obispo, de las Flores y Plaza San Pedro de Alcántara) y habrá música en directo desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas.

Cómo es la Portada de la Feria de Málaga 2025

Este año, el Real Cortijo de Torres estrena una nueva portada inspirada en el 'Quiosco del Embarcadero de la Reina', una estructura que se construyó para la visita de la reina Isabel II, y que tiene unas dimensiones de 29 metros de alto hasta la cúpula, 40 metros de ancho y 37 metros hasta la bandera que corona la portada.

La portada cuenta con 145.000 puntos de luz tipo led y se trata de una réplica casi exacta de la infraestructura efímera construida para la visita de la Reina Isabel II en 1862.

La portada presenta un espacio central diáfano de más de 100 metros cuadrados y, además, la iluminación decorativa de las tres calles principales del Real Cortijo de Torres (Antonio Rodríguez, Peñista Rafael Fuentes y José Blázquez 'El Maño') también tienen nuevas luces diseñadas específicamente para esta edición.