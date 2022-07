Los 7 errores que cometemos a la hora de hacer la maleta según una azafata de avión

Hacer la maleta nunca ha sido una tarea fácil, a no ser que ya tengas mucha práctica y sepas que errores no debes cometer. Antes de todos los viajes debemos someternos a un momento clave, decidir que metemos en la maleta. Siempre se nos pasan por la cabeza las mismas preguntas como ¿Y si me hace falta un jersey?, ¿Llevo suficiente ropa? o el mítico ¿Creo que se me olvida algo?

Las azafatas ven día tras día los errores que cometemos los viajeros al hacer la maleta y les permite conocer trucos para realizarlas mejor. Cici es una de esas azafatas que ven en que fallamos y por eso comparte su experiencia a través de TikTok donde cuenta con más de31 mil seguidores. Algunos de los errores que comenta que hacemos son los que os vamos a explicar.

Que la maleta pese mucho

La pregunta que todos nos hacemos de; ¿Llevamos suficiente ropa?, puede ser muy traicionera ya que metemos mucha ropa en la maleta y hace que pese mucho. Hay veces que pesan tanto que cuesta levantarlas y colocarlas de la forma adecuada y por eso piden ayuda a las azafatas a pesar de no ser parte de su trabajo. Además, levantando ese peso puede que se hagan daño por lo que hay aerolíneas que en su política impiden que lo hagan, obligando al pasajero a facturarla.

Mucho equipaje de mano

Cuando estamos en el aeropuerto algunas personas llevan maleta de mano, mochila y bolso, esto a la hora de embarcar puede que nos obliguen a unir dos de esas en una, para solo tener dos bultos. Esto se hace para que solo ocupen dos sitios, aunque hay aerolíneas que cuando llevamos objetos demás nos dejan ponerlo en el compartimento superior, pero debemos cobrar.

Organizar mal lo que vamos a utilizar

Uno de los errores más fáciles de evitar es que todo lo que vayamos a utilizar durante el vuelo lo pongamos a mano. La azafata reconoce que hay gente que lo guarda en las maletas y luego es difícil de acceder a esos objetos, e incluso a veces el embarque se retrasa por este hecho.

Sacar cosas de la maleta durante el vuelo

Hay gente que tiene la costumbre de que cuando el avión esta durante el vuelo desea sacar cosas de la maleta. Esto puede ser un peligro ya que durante las turbulencias podría dañar a alguien. Por eso, Cici nos aconseja que todo lo que queramos utilizar en el vuelo lo tengamos a mano.

Hombre haciendo la maleta | iStock

No sacar el aire de las botellas

Otro consejo que nos da es sacar el aire que podamos de las botellas de agua o de aseo ya que un error que cometemos y los botes se pueden expandir y provocar fugas. Además, elegir bien los envases es fundamental para que sean lo más útiles posibles.

Mantenerse hidratado

Estar hidratado es fundamental, por eso la azafata Cici nos recomienda llevar una botella vacía para que la rellenemos las veces que nosotros queramos. Además, llevando nuestra botella nos aseguramos de poder beber ya que cuando hay turbulencias los azafatos deben estar sentados y no pueden servir ni comida ni bebida.

Llevar los artículos pesados en la maleta

Guardar lo que más pesa y la ropa que más abulta es uno de los errores más comunes que hacemos cuando viajamos. Lo que debemos hacer es justo lo contrario, ponernos las cosas que más pesan y la ropa más abultada para que en la maleta tengamos más espacio y nos pese menos.

