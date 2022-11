Los 10 errores que realizamos al reservar una habitación de hotel

Cuando nos vamos de viaje debemos tener todo planeado para disfrutar al máximo de la experiencia. Dependiendo del hotel al que vayamos va a determinar en parte el viaje que vamos a realizar. Un acierto seguro es ir a la mejor habitación de hotel del mundo que está en Barcelona.

Pero en este caso, os vamos a explicar los errores más comunes que hacemos cuando reservamos una habitación de hotel por internet. Así no hará falta que vayamos a la mejor habitación del mundo para que disfrutemos del viaje. A continuación, os decimos los diez errores más comunes que cometemos.

1. Preferir la estética

Por muy bonita que sea la habitación, si no está bien conectada y no tiene buen acceso a la ciudad el viaje se va a complicar un poco. Lo mejor es fijarse primero en la ubicación antes que en la estética para que así podamos disfrutar al máximo a la vez que es práctico.

2. No consultar la cancelación

Es muy importante ya que siempre pueden surgir imprevistos por lo que es mejor leerse la política de cancelación para no perder ese dinero. Algunas cosas que podemos mirar son con cuanta antelación debes avisar o si te devuelven el dinero.

3. No comparar precios

En vez de quedarte con la primera opción que veas que te gusta, lo mejor es tomarte tu tiempo para comparar los precios de los distintos hoteles. Comprueba otras páginas parecidas y mira en cual sale más barato el alojamiento. Un truco es llamar al servicio de reservas para acceder a tarifas mejores.

4. No tener en cuenta las horas del check in y check out

Para que no haya confusiones durante la reserva lo mejor es que mires las horas a las que se producen. El check out suele ser a las 11 de la mañana y el check in a las 2 de la tarde. Si te vas a quedar todo el día en el destino puedes pedir en la recepción que te guarden las maletas.

5. No tener en cuenta el número máximo de personas por habitación

Cada hotel tiene un número máximo de huéspedes y por norma general en una habitación doble caben tres personas. Si viajas en un grupo grande lo mejor es preguntar por los gastos por huéspedes.

6. No comprobar el email de reserva

Cuando hacer una reserva por internet lo normal es que te lo confirmen por mail. De esta manera puedes comprobar que has realizado la reserva y todos los datos. También, te recomendamos que unos días antes del viaje llames al hotel para confirmar.

7. No asegurarse de que va incluido

Hay muchos hoteles que cuenta con muchos servicios. Por eso, lo mejor es que nos aseguremos que nos incluyen dentro del precio de la reserva. Algunos servicios por los que podemos pagar son el buffet, el spa o el gimnasio. Por lo que debemos comprobar si el precio incluye pensión completa de comidas o informarse si los impuestos, la tasa de limpieza o la tasa turística ya está añadida al precio final.

8. No tener en cuenta la edad o la accesibilidad

Algunos hoteles no son aptos para todos los públicos ya que por ejemplo en Maldivas hay una edad mínima para alojarse cerca del mar. Aunque hay hoteles que tienen servicio de ludoteca o guardería que en algunos casos es gratuita. En el caso de las personas mayores, lo más recomendable es revisar que sea accesible para que se pueda mover sin problema.

9. No pagar con tarjeta de crédito

Al pagar con la tarjeta puedes acceder a ventajas y recompensas que no te aporta una tarjeta de débito o una transferencia. Algunas ventajas son las devoluciones, descuentos, comodidades extras o los descuentos de las aerolíneas.

10. No apuntarse al programa de fidelidad del hotel

Para todos aquellos clientes que se incorporen al programa de fidelidad pueden tener descuentos, ventajas y comodidades especiales. Lo mejor es que no tienes que pagar extra por apuntarte así que no pierdes nada.

