10 errores que cometes al viajar y cómo solucionarlos

Hay que ser sincero: a la gran mayoría de personas en este mundo les encanta viajar. Ya sea por cualquier parte de España, Europa o del mundo. Un viaje siempre te alegra el alma y te da un respiro en tus momentos de mayor estrés.

Todos tenemos claro las cosas importantes que tenemos que hacer a la hora de viajar: Encontrar los vuelos más baratos, hacer la maleta lo mejor posible, reservar el hotel... Sin embargo, hay algunos errores que cometemos a la hora de viajar y que no siempre tenemos en cuenta.

Debajo de estas líneas te los resumimos y te damos respuestas para solucionarlos en caso de que alguna vez hayas cometido alguno:

1. No llegas a tiempo

Ojo, el tiempo es importante, sobre todo si vas a coger un avión. Salir de casa con bastante tiempo de antelación es importante porque nunca sabes lo que puede pasar. En caso de dirigirte al aeropuerto, por ejemplo, podría haber demasiada gente facturando o en el control de acceso y eso podría retrasarte.

2. Facturar la maleta no es necesario

No siempre es necesario facturar la maleta, la gran mayoría de aerolíneas te dejan llevar la maleta de mano en cabina contigo en el avión y así puedes evitarte estar esperando para facturar o al recoger la maleta cuando llegues a tu destino. Elige una maleta pequeña y llévala contigo sin facturar.

3. Demasiado equipaje

No necesitas meter todo lo que tienes en el armario en la maleta. A veces es mejor llevar la ropa necesaria y justa y no quebrarte la cabeza con los modelitos. Apuesta por un único calzado cómodo y organiza tus looks en base a este calzado. Marie Kondo tiene el método ideal para hacer la maleta perfecta.

4. Cambio de moneda

Cuando vamos a viajar a un país extranjero que usa una moneda distinta a la de nuestro país, cometemos el error de no cambiar la moneda antes de viajar. Es probable que sea más barato en tu país el cambio de moneda que hacerlo una vez llegues allí, pues podría haber más comisiones de servicio.

5. Viajar en temporada alta

Es uno de los grandes errores, viajar en temporada alta siempre sale más caro. Es mejor que busques alternativas y que no te vayas a los destinos más buscados en cada época del año. Puedes irte a la playa en invierno (Canarias) y a la montaña en verano (Asturias)… por ejemplo.

6. Seguro de viaje

Si vas a hacer un viaje largo y elaborado a un país lejano, es importante que contrates un seguro de viaje, pues podrían surgirte imprevistos que te facilitarían tu estancia.

7. El transporte

No siempre el coche es lo más rápido. Cuando vayas a viajar, debes mirar cualquier transporte como el tren, metro, tranvía, moto o incluso, bicicleta (cómo es el caso de Ámsterdam).

8. Copia de los papeles más importantes

Siempre solemos llevar el pasaporte y el DNI original, pero nos olvidamos de hacerles una copia. Es importante que lleves una copia de los documentos más importantes por cualquier previsto que pueda surgir, como por ejemplo, la pérdida de alguno de ellos.

9. Planificar el viaje

Es importante que planifiques el viaje para no dejarte nada sin ver, pero también que dejes algo de tiempo para el ocio y el descanso o para planes improvisados que puedan surgir.

10. Preguntar las dudas

Ante la duda, siempre pregunta. Es importante que preguntes las dudas que tengas, ya sea en el hotel, en algún comercio o restaurante que visites, o en algún local.

