El truco para viajar en taxi gratis o con mucho descuento por Madrid gracias al Carné Joven

La Comunidad de Madrid, a través del Carné Joven y la plataforma de movilidad FreeNow se han aliado para poner en marcha una campaña que hará más fácil y económico desplazarse por la capital a los jóvenes de entre 14 y 30 años.

Desde el verano de 2025, los titulares del Carné Joven (sin importar si es de Madrid o de cualquier otra región) podrán disfrutar de dos bonos de descuento de 10 euros para usar en servicios como taxis, bicicletas, patinetes, motos eléctricas y coches compartidos dentro de la app FreeNow.

Eso sí, para aprovechar esta oferta exclusiva hay que ser nuevo usuario de FreeNow, es decir, no haber utilizado la plataforma anteriormente, y activar el código introduciendo el número de socio del Carné Joven, una secuencia homologada a nivel europeo, en la web oficial de la promoción.

Una vez activados los descuentos, los usuarios dispondrán de 30 días para realizar ambos trayectos bonificados y la campaña seguirá vigente durante toda la temporada. Cabe destacar que esta promoción es solo para usuarios particulares, no aplica para cuentas de empresa.

Taxis en Madrid | iStock

Moverse por Madrid nunca había sido tan fácil y barato para los jóvenes con ganas de explorar la ciudad, llegar a tiempo a una cita o simplemente disfrutar sin preocuparse por el transporte. Si aún no tienes FreeNow, esta es la excusa perfecta para probarla y recorrer la ciudad con descuentos en el bolsillo.