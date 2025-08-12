MOVILIDAD JOVEN
El truco para viajar en taxi gratis o con mucho descuento por Madrid gracias al Carné Joven
¿Plan de fiesta o escapada improvisada? Ahora moverse por Madrid es más barato y sostenible para los jóvenes gracias a un acuerdo que regala 20 euros en trayecto con taxis, patinetes, motos eléctricas y más.
La Comunidad de Madrid, a través del Carné Joven y la plataforma de movilidad FreeNow se han aliado para poner en marcha una campaña que hará más fácil y económico desplazarse por la capital a los jóvenes de entre 14 y 30 años.
Desde el verano de 2025, los titulares del Carné Joven (sin importar si es de Madrid o de cualquier otra región) podrán disfrutar de dos bonos de descuento de 10 euros para usar en servicios como taxis, bicicletas, patinetes, motos eléctricas y coches compartidos dentro de la app FreeNow.
Eso sí, para aprovechar esta oferta exclusiva hay que ser nuevo usuario de FreeNow, es decir, no haber utilizado la plataforma anteriormente, y activar el código introduciendo el número de socio del Carné Joven, una secuencia homologada a nivel europeo, en la web oficial de la promoción.
Una vez activados los descuentos, los usuarios dispondrán de 30 días para realizar ambos trayectos bonificados y la campaña seguirá vigente durante toda la temporada. Cabe destacar que esta promoción es solo para usuarios particulares, no aplica para cuentas de empresa.
Moverse por Madrid nunca había sido tan fácil y barato para los jóvenes con ganas de explorar la ciudad, llegar a tiempo a una cita o simplemente disfrutar sin preocuparse por el transporte. Si aún no tienes FreeNow, esta es la excusa perfecta para probarla y recorrer la ciudad con descuentos en el bolsillo.
