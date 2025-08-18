Un rincón de dunas doradas: La playa de Cantabria que es una de las más bonitas del mundo según National Geographic

Ahora que gran parte de España está pasando por temperaturas muy altas, escaparse al norte siempre es una buena opción y queremos hablarte de una de las playas más bonitas de nuestro país. La playa de Oyambre situada entre Vicente de la Barquera y comillas, es unos de los tesoros naturales mejores conservados de Cantabria. Este arenal presume de unos dos kilómetros de arena dorada, oleaje moderado y un precioso campo de dunas que la separa de la Ría de la Rabia, formando un paisaje de gran valor ecológico que enamora a primera vista.

Oyambre no solo destaca por su belleza salvaje, también por la calma que ofrece frente a otros arenales mas concurridos de la región. Es un destino ideal para quienes buscan desconexión, largas caminatas junto al mar o practicar surf en un entorno natural donde, en los días despejados, incluso se pueden contemplar los picos de Europa recortando el horizonte.

El arenal forma parte del Parque Natural de Oyambre, un especio protegido de más de 5000 hectáreas que combina acantilados, pradera, rías y pinares. Su biodiversidad lo convierte en un refugio clave para aves migratorias y un refugio ornitológico. Además, ha sido nombrada, en más de una ocasión, como una de las playas más bonitas del mundo según National Geographic.

La playa de Oyambre se ha convertido en aquel rincón que atrapa a quien la visita. Un destino que recuerda que, a veces, la mejor escapada esta en dejarse llevar por lo sencillo: caminar descalzo por la arena, escuchar las olas y dejar que los paisajes de Cantabria hagan el resto.