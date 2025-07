5 trucos para evitar problemas en tus viajes al extranjero muy fáciles de seguir

"Como en casa, en ningún sitio", se dice. No obstante, cuando llegan las vacaciones, las cuatro paredes del hogar se estrechan mágicamente y el cuerpo pide a gritos descubrir nuevos lugares.

Por mucho que España esté plagado de rincones únicos, la realidad es que nunca está de más salir de nuestras fronteras. Aunque, si tienes pensado emprender una aventura próximamente, ten presente estos sencillos trucos.

¡No permitas que tu viaje al extranjero se convierta en un quebradero de cabeza!

Todo a punto antes del viaje

Sacar los billetes de avión, alquilar un coche o buscar los mejores alojamientos para hospedarse son tareas de lo más entretenidas. Por eso, son las primeras en resolverse. Sin embargo, meses antes del viaje, revisa el pasaporte. Si no sueles ir fuera de la UE, es probable que esté cogiendo polvo en un cajón y haya caducado. ambién echa un vistazo al checklist de las vacunas, ya que muchos destinos obligan a pasar por el médico antes de aterrizar. Y, ya que hablamos de salud, contrata un buen seguro (no sin antes leer la letra pequeña). Nunca se sabe qué puede ocurrir.

Muchos pasaportes | iStock

¿Efectivo o tarjeta?

He aquí una de las grandes dudas cuando se cambia de moneda. Las tasas de los bancos no suelen ser baratas, de ahí que muchos lleven dinero en efectivo y acudan a casas de conversión directamente en el destino (o lo cambien antes de partir). Sin embargo, hoy en día ya existen múltiples entidades que harán que tu euro rinda más cuando pagues con tarjeta. El sobre de billetes está cada vez más obsoleto y, lo peor de todo, es un riesgo.

Bote con dinero ahorrado | iStock

Sorry, "no hablo español"

Superar las fronteras geográficas es bien sencillo. Pero, ¿qué ocurre con las fronteras lingüísticas? Hasta no hace mucho, viajar a regiones de habla no hispana podía ser un motivo de preocupación; más todavía si no se habla inglés. Por suerte, la tecnología sigue evolucionando a diario y ya existen diferentes apps que puedes instalar en tu smartphone para traducir de manera simultánea.

Mapa del mundo con los idiomas más utilizados | iStock

Llena tu galería de pantallazos

Depender de la señal wifi no es lo más recomendable; sobre todo en países con poco desarrollo tecnológico. En su defecto, haz pantallazo de todo. Billetes de avión, entradas a museos, reservas de excursiones... ¡Cualquier ticket debe estar disponible sin conexión online! Además, es muy aconsejable descargar los mapas en tu aplicación de GPS favorita para acceder a ellos sin depender de internet. Ahora bien, no olvides incluir en tu maleta adaptadores para los enchufes. Sin batería no llegarás muy lejos.

qr code quick response code scanning to scan display barcodes matrix coded 1163781_643x397 | Economía Digital

Los locales, tus mejores amigos

El turismo no deja de crecer y, con este fenómeno, se pierde parte de la magia de viajar a otros lugares del mundo. Si quieres conectar de lleno con la esencia de cada país, busca gente local dispuesta a abrirte los brazos. Más allá de conocer planes típicos de la región, evitar establecimientos con precios abusivos o, en definitiva, recibir todo tipo de consejos, probablemente te lleves un buen amigo.

Amigos brindando | Pexels

Ya lo sabes: con estos trucos tu próxima aventura será la experiencia con la que siempre habías soñado.

Termina de hacer la maleta y prepárate para vivir el viaje que tanto tiempo llevas esperando.