¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

SANTI LIÉBANA, AL BRUNCH.- "El brunch se llama así porque si lo llamásemos ‘pagamos 15 euros por merendar un domingo a las 12 del mediodía’ se nos caería la cara de vergüenza. Un brunch consiste en desayunar levantándose en horario de un español, comer en modo inglés y pagar como si fases un jeque árabe. La carta del brunch consiste en los mismos platos de cualquier desayuno de cafetería o bar, solo que tienen semillitas por encima".

EL HIJO DE ARÉVALO, A MALENA GRACIA.- En 'No somos nadie', el hijo de Arévalo reacciona a las memorias de Malena: "Tú con mi padre has estado siete meses, y en esos siete meses lo único que has hecho es joderle. Cómo podías estar tú con una persona que le tenías que poner los zapatos y subirle los calcetines. ¡Pero si tienes más operaciones que el juego de operaciones, hija mía! Igual te suenas y se te cae media cara. ¿Qué me estás contando?".

EL PADRE PISTOLAS, A SUS FIELES: "PÓNGANSE A TRABAJAR".- "Pónganse a trabajar ustedes pinches viejas huevonas. Y ustedes señores siembren maíz y pongan a su pinche vieja a hacerle tortillas. NO envenenen a su familia y pónganse a trabajar….Un hombre sin dinero es como una mujer sin culo: nadie se voltea a verlo. Póngase a trabajar para que lo quieran las mujeres".

EL VECINO TRAIDOR DE CARMEN THYSSEN: "NO ESTÁ CASI NUNCA EN CASA".- En 'Y ahora Sonsoles' llamaron a un vecino de la Thyssen que la traicionó: "Ella aquí no está nunca. El que enciende las luces de su casa es su sobrino. Él se encarga de venir a encender las luces para hacer como si ella estuviera habitando en Andorra, que es lo que hacen mucha gente de poder adquisitivo alto...Y la nacionalidad no se le van a dar, eh? Le darán la residencia pero la nacionalidad ni en de broma”.

RAMÓN GARCÍA A LAS NAVIDADES: "Voy a hacer una petición a las personas que nos han adelantado la Navidad: ¿no se dan ustedes cuenta del daño que nos hacen a los que no nos gusta la Navidad que tengamos los árboles puestos en octubre? ¿La Navidad no es en diciembre? ¿Por qué nos torturan desde el verano con la Navidad? Aceptamos la Navidad lo que no nos gusta...pero, por favor, en sus fechas. En sus fechas. Es un suplicio”.

EL CURA DE VALDEPEÑAS, A LOS QUE CRITICAN: "Para estar en la Iglesia sin entender la mitad de las cosas y criticando la mitad de las cosas que dice el cura...Si vas a criticar, cuanto antes te vayas mejor. Y esto me lo van a sacar pero me da igual. Es que no aportas nada. Solo mal rollo, mal ambiente...pues vete".

CHRISTIAN RODRÍGUEZ A LA GENTE QUE VA A VER EL ENCENDIDO DE LAS LUCES DE NAVIDAD.- "¿A qué persona le parece buena idea ir a una plaza rodeada de 5.000 personas a ver cómo se enciende un árbol. O sea, tú estás en tu casa y dices, mira, hoy me apetece la verdad ir a una aglomeración de gente para ver cómo se encienden mil luces. ¿Estas personas existís de verdad? ¿O es gente que contrata al gobierno? En plan, os prometo que me encanta la Navidad, ¿eh? Pero es que todos los años me pasa lo mismo, tío. O sea, no me lo creo que haya gente que vaya a verlos, ¿sabes? O sea, oye, ¿te apetece si te vienes conmigo junto a 5.000 personas más a ver cómo se enciende un árbol? ¿Y luego tardamos 5 horas en ir a casa porque nos quedamos atascados? ¡Buah! ¡Planato! ¡Vamos!".