Después de anunciar que Kaitlyn Dever se unía al elenco de 'The last of us', HBO Max ha confirmado un nuevo nombre. El actor Young Mazino, nominado al Emmy por 'Bronca', interpretará a Jesse. Se trata de otro de los personajes clave de los eventos del juego de Naughty Dog que se verán reflejados en la segunda temporada de la serie. Es patrullero y uno de los líderes del asentamiento de Jackson del que no contaremos mucho más para no revelar spoilers.

Los productores ejecutivos y, al mismo tiempo, cocreadores, guionistas y directores de la serie Craig Mazin y Neil Druckman han celebrado la noticia: "Young es uno de esos raros actores que resulta inmediatamente innegable desde que lo ves. Somos muy afortunados de tenerlo y no podemos esperar a que el público vea a Young brillar en la serie".

El actor había participado en varios cortos y en series como 'Blue Bloods' o 'Prodigal son' con pequeños papeles, antes de formar parte de del reparto de 'Bronca', la serie de Netflix que se llevó tres Globos de Oro imponiéndose a títulos como 'Fargo'. Hijo de inmigrantes coreanos, Mazino se crió en Maryland y se cambió el nombre al unirse al Sindicato de Actores porque había demasiadas personas con su mismo nombre de pila, que en realidad es Christofer Young Kim. Cinturón negro de taekwondo, es también músico con formación clásica y se fue a Nueva York para estudiar en el Estudio de Interpretación Stella Adler en 2014.