El jefe de HBO Casey Bloys avanzó en un evento con la prensa en Nueva York las previsiones de estrenos de algunos de los títulos más esperados. El problema es que la mayoría de las series van a sufrir retrasos considerables y no llegarán hasta 2025. Sin duda, se está notando el efecto de las huelgas del sector, la de guionistas ya superada, y la de intérpretes que continúa y que dura ya más de 100 días aunque parece que las negociaciones con los estudios están avanzando.

La segunda temporada de la precuela de 'Juego de tronos', 'La casa del dragón' es de las pocas producciones que ha podido desarrollarse con normalidad porque como ya explicó George R.R. Martin en su momento los guiones estaban terminados cuando comenzó la huelga de escritores, y ha podido rodarse porque al rodarse fuera de Estados Unidos, la mayoría del reparto trabajaba con el sindicato británico Equity y no con el estadounidense SAG-AFTRA, por lo que estaban obligados a cumplir con el contrato. El estreno de los nuevos capítulos está previsto para comienzos de verano de 2024.

Si esta fecha suena lejana, prepárate para una espera mucho más larga en el caso de otros títulos. Las terceras temporadas de 'Euphoria' y 'The White Lotus' o la serie precuela de la novela 'It' de Stephen King se posponen hasta 2025. Lo mismo sucede con la segunda temporada de 'The last of us' que prevé comenzar la producción en primavera de 2024 (siempre y cuando se haya resuelto la huelga de intérpretes), así que el estreno, probablemente, también se iría a 2025.