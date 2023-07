En 1997, el triunfo en los Oscar de 'Titanic' eclipsó a la comedia británica 'Full Monty' que optaba a cuatro estatuillas y ganó solo una, la de mejor banda sonora de comedia. Aún así, la película de humor negro sobre un grupo de desempleados que toma la desesperada decisión de convertirse en strippers como única forma de obtener ingresos, fue todo un éxito de taquilla. Ahora, sus protagonistas vuelven 25 años después con un serie que podrá verse en Disney+ desde el 26 de julio.

La trama nos lleva de nuevo a la ciudad inglesa deprimida y postindustrial de Sheffield, donde el empleo, el sistema sanitario y la educación siguen en crisis. "Todo el mundo tiene altibajos, ¿no es así?", pregunta uno de los protagonistas en el tráiler y otro le replica: "¿Cuándo nos tocó el alto?". Unas líneas de guión que resumen un poco el espíritu de una historia sobre perdedores tratando continuamente de sobreponerse.

A través de ocho episodios de una hora cada uno nos reencontramos con aquellos protagonistas de la película que encontraban un atisbo de esperanza al despojarse de la ropa delante de toda la ciudad. No sabemos si se convirtieron en profesionales del striptease, pero todo apunta a que van a volver a desnudarse física y emocionalmente. El humor brillante volverá a surgir de las situaciones más absurdas y desesperadas gracias al regreso de los protagonistas originales y también del oscarizado guionista Simon Beaufoy junto a Alice Nutter ('Accused').

Gaz, encarnado de nuevo por Robert Carlyle ('Trainspotting') está tratando de recuperar a su hija adolescente Destiny Schofield (Talitha Wing). Junto a él, regresan Mark Addy ('Juego de tronos') como Dave, Lesley Sharp ('Before We Die') como Jean, Hugo Speer ('Sombra y hueso') como Guy, Paul Barber ('The Dumping Ground') como Horse, Steve Huison ('The Royle Family') como Lomper, Wim Snape ('Gentleman Jack') como Nathan y Tom Wilkinson ('Batman Begins') como Gerald.

El reparto cuenta además con las nuevas incorporaciones de Paul Clayton ('The Crown') como Dennis, el marido de Lomper. Miles Jupp ('Los Durrell') encarna a Darren, recién divorciado y funcionario del área de vivienda, que admira a los Monty y acude a ellos en busca de consejos para abrirse paso en la vida adulta. Sophie Stanton interpreta a Hetty, una compañera y amiga de Jean, y Phillip Rhys Chaudhary ('Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas') como subdirector del colegio. Los recién llegados Dominic Sharkey y Natalie Davies son los colegas de Destiny, Cal y Tabani, respectivamente, junto con Arnold Oceng, que interpreta a un grafitero de mucho talento. Aiden Cook encarna a Twiglet, un niñ de 12 años, y Tupele Dorgu ('Alma's Not Normal') es Yaz, la madre de Destiny.