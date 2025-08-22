Munárriz señala que el PP sigue haciendo "lo que sabe y le funciona" con los incendios: "Confrontar con el Gobierno central"

El periodista ha indicado que el Partido Popular sigue con su estrategia de presentar a las comunidades autónomas como "desasistidas" por el Gobierno central para así desviar el foco "de sus responsabilidades".

Ángel Munárriz ha analizado la gestión de los incendios forestales, destacando que, aunque es cierto que la coordinación siempre se puede mejorar, cree que todo el debate que está surgiendo parte de una consigna.

El periodista ha recordado que todo comenzó después de que Alberto Núñez Feijóo señalase que "con la UME no era suficiente". "A partir de ahí, todo va en cascada", ha aclarado, señalando que Mañueco pasó en 24 horas de decir que había medios suficientes a "pedir 1.000 soldados, 30 helicópteros, 15 vehículos nodriza y 25 bulldozer".

Por tanto, Munárriz ha destacado que el PP continúa haciendo lo que sabe y lo que le ha funcionado desde la pandemia hasta aquí, que es "confrontar al Gobierno" y presentar a las comunidades autónomas como desatendidas por un Ejecutivo que "no hace nada".

Una estrategia que llevan a cabo para "desviar el foco de sus responsabilidades" y que hasta ahora le ha traído buenos resultados electorales en las comunidades autónomas.