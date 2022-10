El 9 de noviembre se cumplirán exactamente dos meses y un día de la muerte de la reina Isabel II y será el día del estreno, en Netflix, de la quinta temporada de 'The Crown', la serie que ficciona la vida de la monarca desde su llegada al trono hasta los tiempos modernos. La plataforma ha publicado nuevas imágenes de los protagonistas. Ya habíamos visto a Imelda Staunton como Isabel II, a Elizabeth Debicki y Dominic West como Diana de Gales y el príncipe Carlos, pero ahora Netflix muestra por primera vez a los intérpretes que dan vida a Camila Parker-Bowles, al príncipe Felipe, a la princesa Margarita, a la princesa Ana, a Guillermo y Harry o al Primer Ministro John Major, entre otros.

Qué cuenta la quinta temporada

Los nuevos episodios retomarán la trama alrededor del punto en el que nos dejaba la última entrega. Era a finales de 1990 cuando en noviembre Margaret Tatcher era forzada a renunciar como primera ministra y líder del partido conservador. Mientras, en el ámbito personal de la monarquía las Navidades de 1990 dejaban patente el irreconciliable distanciamiento de Carlos y Diana y la soledad de Diana de Gales, al mismo tiempo que su imagen pública se fortalecía. Ya adentrada la década, la familia real se enfrenta al que posiblemente sea su mayor reto hasta la fecha mientras el público cuestiona abiertamente su papel. En el plano político, y después de haber conocido a nueve primeros ministros y asistir al ocaso del Imperio británico, Reino Unido hace frente a nuevos obstáculos. El colapso de la Unión Soviética y la transferencia de la soberanía de Hong Kong apuntan a un cambio radical en el orden internacional que supone tanto desafíos como oportunidades. Entretanto, se cuecen problemas en un ámbito mucho más privado.

Tal y como se puede ver en las imágenes, uno de los momentos que veremos reflejado en la serie será el famoso discurso por la conmemoración de su 40 aniversario en el trono a finales de noviembre de 1992, un año que la reina calificó como "annus horribilis". Con la popularidad de la monarquía en sus cotas más bajas hasta el momento, la reina se enfrentó ese año al incendio del castillo de Windsor, un suceso que abrió el debate sobre el coste de la institución, y a los sucesivos escándalos matrimoniales de todos sus hijos. En marzo se separaron el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, en abril se divorció la princesa Ana de su marido Mark Philips y el 9 de diciembre el primer ministro John Major hizo oficial un secreto a voces, la "separación amistosa" del príncipe Carlos y Lady Di.

La situación de la pareja era insostenible y 'The Crown' reflejará cómo el príncipe Carlos (Dominic West) presiona a su madre para que le deje divorciarse de Diana (Elizabeth Debicki), lo que sin duda cusa de una crisis constitucional de la monarquía. La pareja lleva vidas cada vez más independientes y los rumores y el escrutinio de los medios van en aumento. Finalmente, Diana decide tomar las riendas del discurso en torno a su persona y —obviando el protocolo familiar— publica un libro que merma el apoyo público a Carlos y deja en evidencia las grietas que hay entre los Windsor.

El divorcio finalmente llegará en el verano de 1996 y, tal y como se verá en la serie, las tensiones irán en aumento con la aparición de Mohamed Al Fayed (Salim Daw). Decidido a que lo acepten en los círculos más exclusivos, el empresario recurre a la fortuna y el poder que ha amasado con objeto de ganarse un puesto para él y otro para su hijo Dodi (Khalid Abdalla) en el seno de la realeza. No está confirmado hasta que año abarcará la quinta entrega, pero lo más probable es que no llegue hasta el final de la década puesto que, según ha trascendido, el accidente mortal de Diana de Gales y Dodi Al Fayed en 1997 forma parte del rodaje de la sexta temporada que ya está en marcha.

El nuevo reparto de la quinta temporada

En las imágenes difundidas por Netflix, hemos podido ver de nuevo a Dominic West y Elizabeth Debicki como el príncipe Carlos de Inglaterra y Diana de Gales. Aunque una de las fotos es de una bonita instantánea de la pareja junto a sus hijos, Guillermo y Harry, la década de los 90 que aborda la nueva temporada hizo patente y oficial el distanciamiento del matrimonio. Eso también se ve en la fotografía de una solitaria Lady Di (Elizabeth Debicki) asistiendo a un evento y en otra imagen que muestra la cercanía entre Carlos y Camila Parker-Bowles. De hecho, es la primera vez que vemos a Olivia Williams como Camilla Parker Bowles. El papel de Williams no es nada fácil y ella ha querido mostrar "su afecto" por un personaje muy incomprendido. "Una de las grandes cosas de 'The Crown' es que podemos ver momentos íntimos imaginados, que quizá nos den una mejor perspectiva de alguien a quien hemos juzgado".

El actor Dominic West ha declarado en la publicación Tudum de Netflix, lo que supone interpretara un personaje real: "No es una imitación". Y ha explicado que "se trata de una evocación de un personaje". Y ha entrado en la aclaración de la polémica que surgió alrededor de la serie cuando se llegó a sugerir a Netflix que publicara una advertencia sobre que la serie es una ficción y no hechos reales. "La serie realmente vive en las conversaciones imaginadas de su vida privada, que es algo que nadie conoce. Creo que eso recibe muchas críticas. ¿Cómo se puede saber de qué hablan en su vida privada? La respuesta obvia es que no lo sabemos, pero tenemos un escritor increíble que imagina basándose en una investigación exhaustiva, y eso es realmente parte de la fascinación de la serie". Su compañera de reparto, Elizabeth Debicki, ha destacado que ahora que la trama entra en los años 90 ha tenido muchísimo material visual porque "Diana era la persona más fotografiada del mundo en aquella época" y ella ha asegurado que se sintió "feliz sumergiéndose en ese tsunami de material en información".

Junto a ellos cambian el resto de personajes del reparto y Jonathan Price toma el relevo de Tobias Menzies como el Príncipe Felipe, un papel para el que el actor ha investigado a fondo para averiguar "qué le hizo ser el hombre que era" al margen de la figura pública. En sustitución de Vanessa Kirbi en las dos primeras temporadas y de Helena Bonham Carter en los últimos episodios, Lesley Manville retoma el papel de la princesa Margarita en el que ha podido trabajar casi dos años. Claudia Harrison sustituye a la actriz Erin Doherty para dar vida a la princesa Ana, la única hija de la reina Isabel II. Por último, Jonny Lee Miller interpreta al Primer Ministro John Major después de la renuncia de Margaret Thatcher (Gillian Anderson).