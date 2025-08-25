Lucía Méndez, al PP y al PSOE tras los incendios: "Me molesta que la única reflexión que se esté haciendo sea sobre el reparto de culpas"

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, valora en Al Rojo Vivo el papel del PSOE y del PP ante los incendios que han asolado gran parte del norte y oeste de España. En el vídeo, podemos ver su análisis completo.

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, reflexiona en Al Rojo Vivo sobre los incendios que han afectado a las provincias de Cáceres, León, Zamora, Galicia... y que "han impacto no solo en la política, sino sobre todo en la vida de los ciudadanos de Zamora, León y Galicia que aún están sufriendo esto".

"Y ahora que ya empieza a verse el final de este túnel", asegura Méndez, "me molesta que la única reflexión de balance que se está haciendo sea la del reparto de culpas... El típico empate infinito entre el PSOE y el PP, cuando lo que resulta imprescindible es una reflexión clara sobre los medios disponibles o la voracidad de estos incendios, que se dice son de sexta generación, y, desde luego, poner las medidas adecuadas, si no existen ya, para evitar este nivel de destrucción".

Por otro lado, la periodista valora que le parece "poco acertada la nomenclatura de pacto contra el cambio climático". Sería más bien, señala Méndez, "un pacto contra sus efectos, y sobre todo contra los efectos que se producen en nuestro país con la masa forestal (...) Yo creo que los políticos reflexionarán en los próximos meses y entenderán que es necesario hacer un balance, saber qué responsabilidad tiene cada uno y, sobre todo, presentar ante la población afectada un plan para ellos". En el vídeo podemos ver con detalle su intervención.