No hay nada como saber de dónde venimos para entender nuestro tiempo y personajes como Jesús Gil, José María Ruiz Mateos, Mario Conde o Dionisio Rodríguez 'El Dioni' han marcado nuestra historia reciente. Todos ellos tienen en común que alcanzaron una fama desmedida y llegaron a ser considerados "héroes populares" de la España de los 90. Además, todos son personajes con muchas más sombras que luces y, aunque llegaron a tocar el cielo, también protagonizaron sonadas caídas.

'Yo soy Jesús Gil'

La serie documental 'Yo soy' arranca hoy en la franja del late night de Antena 3 con su entrega dedicada a Jesús Gil. Mediático y polémico, fue constructor, alcalde de Marbella, presidente del Atlético de Madrid y quizá la única persona que ha presentado un programa de televisión desde un jacuzzi en bañador y rodeado de mujeres en biquini. Era la televisión de los 90 y la imagen probablemente permanezca en la memoria de muchos porque no es fácil de olvidar.

En su momento, parte de su éxito residía en su naturalidad y campechanía. Solo había que ponerle un micrófono delante para que hablase sin ningún tipo de filtro, incluso en inglés si hacía falta dejando para la historia su famosa frase "the color no is problem" para hablar de racismo en el fútbol tras unas polémicas declaraciones. En general, su discurso sexista, racista y populista caló entre la gente y dio origen a una corriente política propia que se llegó a conocer como 'gilismo'. Su vida estuvo marcada por la ostentación y la excentricidad como pudimos ver en muchas de sus apariciones en televisión, abriendo las puertas de su casa o en las celebraciones que montaba para celebrar los títulos del Atlético.

Mucho antes de ser ese personaje conocido, Gil había pasado brevemente por la cárcel por homicidio involuntario después de que murieran 58 personas en el derrumbe en 1969 de un comedor de la urbanización de Los Ángeles de San Rafael de la que era promotor y dueño. Tras cumplir 18 meses de una condena de cinco años, fue indultado por Franco. Volvió a tener problemas con la Justicia cuando la Fiscalía Anticorrupción centró el tiro en sus artimañas para hacerse con el 95% de las acciones del Atlético de Madrid, el club de fútbol que presidía, para evitar el descenso a segunda como consecuencia de la Ley del Deporte por el que los club pasaban a ser Sociedades Anónimas Deportivas. Sin embargo, las sentencias quedaron sin efecto porque los delitos habían prescrito. En 2004 murió por una trombosis cerebral y nunca llegó a ver ni a responder por la corrupción urbanística en Marbella que comenzó bajo su mandato y que se destapó en 2005 con la operación Malaya acabando con más de una década de gilismo.

'Yo soy' se estrena este miércoles después del nuevo episodio de 'Alba' y tendrá una nueva entrega cada semana. La serie de reportajes está también disponible en ATRESplayer PREMIUM.