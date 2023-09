María Jiménez fue víctima de malos tratos. La propia artista lo contó públicamente años después de que la mediática pareja se casara hasta tres veces y su relación se definiera como "difícil" en los medios de comunicación. En 2003, la artista publicó su libro 'Calla canalla', en el que hizo un relato escalofriante de cuál es la situación real de su relación con el artista.

"Me maltrataba física y psíquicamente, me daba una paliza y a continuación decía 'anda, vamos a casarnos otra vez' y yo era tan tonta que, después de unas carantoñas, le creía", exponía.

En el documental Mi mundo es otro, que comenzará a emitirse en laSexta este mismo domingo, la artista narró hace un año cómo todo comenzó a frustrarse el día de su boda: "Le conocí y flipé, fue amor a primera vista. Yo muy descarada le dije '¿tú sabes que tú estás buenísimo?', y me dijo 'tú también'. Un día le dije que si se quería casar conmigo, me dijo que sí. El día de la boda casi me separo, porque la que me formó...".

"Se conoce que era muy celoso. Se pondría celoso en la boda con alguien y me formó la mundial. Yo le decía en la puerta: tú en mi casa no entras, tú te vas esta noche donde quieras, pero yo me separo por la mañana de ti. Ese hombre empezó a llorar como una magdalena, y yo me sentía culpable, así fueron los 22 años que estuve con él", confesaba en 'Mi mundo es otro'.

La descripción que hace María Jiménez de su relación con Pepe Sancho es terrible: "La soledad y la tristeza me hicieron volver con Pepe. Los siguientes años fueron los peores de mi vida. Pepe fue el mayor error de mi vida, el amor se me fue quitando a base de palizas y de bofetadas y puñetazos en la cara".

"A mí me odiaba ese hombre", lamentaba mientras contaba cómo la agarraba de manos y pies para propinarla golpes por todo el cuerpo.