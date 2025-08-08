Ahora

Ritos religiosos

Gonzalo Miró, sobre la polémica en Jumilla: "Cuando te alías con un partido racista lo lógico es que te salpique"

Con anterioridad, las instalaciones deportivas de Jumilla habían acogido diversas festividades musulmanas debido a que el tamaño de la mezquita del municipio no es suficiente para poder acoger las celebraciones.

Gonzalo Miró se muestra muy crítico con la polémica medida que ha sido aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla, tras una moción presentada por Vox. Esta va a prohibir llevar a cabo actos religiosos en las instalaciones deportivas de la localidad, lo que supone un veto a las festividades islámicas.

El analista considera que "cuando te alías con un partido racista y xenófobo lo lógico es que te salpique". Carmen Morodo, por su parte, considera que todavía están "a tiempo de rectificar o que le hagan rectificar". "Con todos estos rollos que nos está soltando para intentar justificar lo injustificable", en referencia a la alcaldesa de la localidad, "está haciendo, a presente y a futuro, un grave daño a la convivencia".

Como indica Marina Valdés, la propuesta ha sido asumida por el Partido Popular, "que ha cambiado la forma, pero, en el fondo, sigue siendo el mismo". La periodista señala que, en la práctica, no se van a poder realidad ritos musulmanes en los espacios deportivos de la ciudad.

Estos ritos, como apunta Valdés, se han hecho anteriormente en esas instalaciones. "Era la única religión que había pedido hacerlo porque no tienen una mezquita donde caben para celebrar esas festividades", añade.

