La Policía cree que el robo del reloj de lujo a Calatrava no fue por encargo ni hecho por un experto

Los detalles Según ha podido saber laSexta, la Policía conocía al ladrón porque tenía antecedentes, aunque no por hurtos de objetos de alta gama. Por ahora, se inclinan por la teoría de que todo se trató de un robo casual.

La Policía investiga el robo del reloj Patek Philippe modelo 'Calatrava', valorado en 110.000 euros, al arquitecto Santiago Calatrava. Según laSexta, se inclinan por la hipótesis de un robo ocasional y no por encargo. El ladrón, un ciudadano argelino de 27 años con antecedentes, fue retenido por un turista, un policía fuera de servicio y el yerno de Calatrava. A pesar de sus antecedentes, no suele robar objetos de alta gama.

El arquitecto se quedó paralizado mientras que el ladrón era retenido entre un turista, un policía fuera de servicio y su yerno de 37 años. El detenido es un ciudadano de nacionalidad argelina de 27 años y con antecedentes. Según ha podido saber laSexta, se trata de un tironero habitual en Valencia, aunque no suele actuar por encargo.

Sobre las llamadas que recibió desde Suiza estando detenido, la periodista de 'Levante-EMV' Teresa Domínguez ha considerado en Más Vale Tarde que "sería raro" que le llamasen "insistentemente" para preguntarle por este supuesto encargo. Aún así, se está haciendo el volcado de su teléfono móvil.

El reloj es un Patek Philippe modelo 'Calatrava'. Cabe resaltar que no se llama así por el arquitecto y que está valorado en 110.000 euros, un valor que en el mercado de segunda mano podría bajar hasta casi la mitad del precio, algo que hace pensar que el robo fue fortuito, como piensa la Policía en estos momentos.