Los 'hackers' no se van de vacaciones: la nueva estafa veraniega que suplanta a Booking

Los estafadores aprovechan el miedo de la población de perder sus vacaciones. Al intentar subsanar el error lo antes posible, caen en trasladar sus datos personales y bancarios conviriténdose directamente en víctimas.

Los nuevos sistemas de estafas siguen sorprendiendo incluso en verano. En las últimas semanas, viajeros que habían pagado un alojamiento por Booking han sufrido el robo de sus datos personales tras recibir un mensaje sobre que existía un problema con su reserva.

Uno de los afectados, Antonio, que planeaba unas vacaciones con amigos, asegura en Más Vale Tarde que recibió un mensaje del propio chat de la plataforma de viajes alertando de que había un error en su reserva. Asimismo, les enviaron el mismo texto vía WhatsApp y por correo electrónico, por lo que parecía ser fiable.

"El mensaje era bastante extraño porque estaba en inglés y había faltas de ortografía. En los últimos párrafos había una especie de urgencia hacia el usuario de que si no hacía eso la reserva se iba a cancelar", desveló.

Posteriormente, a Antonio le llegó otro mensaje en el mismo chat del propio apartamento avisando de que habían sido hackeados: "Haga caso omiso a ese mensaje, hemos sufrido un hackeo de nuestra cuenta. Booking ya tiene constancia de ello y están haciendo lo máximo posible para solucionarlo a la mayor brevedad".

Las redes sociales se han llenado de testimonios de víctimas que han sufrido este tipo de estafas y que han advertido del peligro que supone recibir mensajes de esta índole. Por su parte, el portavoz de OCU, Enrique García, asegura que "los riesgos son enormes, se puede hacer cualquier cosa con nuestros datos".