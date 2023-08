En febrero de 2021, Paramount+ anunciaba el regreso de 'Frasier'. En octubre del año pasado, se confirmaba oficialmente el arranque de la serie. Y ahora, casi un año después, la cadena ha confirmado la fecha de estreno del reboot que seguirá a Frasier Crane, aunque con algunas ausencias importantes, en lo que definen como "el siguiente capítulo de su vida". 'Frasier' volverá a Paramount+ el 12 de octubre.

'Frasier', a su vez spin-off de la también archipopular 'Cheers', es la serie más galardonada de los Premios Emmy: con 107 nominaciones a sus espaldas, se llevó la friolera de 37 estatuillas a lo largo de sus 11 temporadas. El actor principal, Kelsey Grammer, se llevó el Emmy a mejor actor en una serie de comedia en 1994, 1995, 1998 y 2004, además de muchas otras nominaciones.

La serie arrancaba con el traslado del psiquiatra Frasier Crane desde Boston a Seattle, su ciudad natal, y allí comenzaba una nueva vida relacionándose con nuevos personajes mientras que sus antiguos amigos aparecían ocasionalmente. 'Frasier' se convirtió en una de las series más longevas de la televisión en su momento y llegó a las 11 temporadas entre 1993 y 2004.

Aunque no se esperaba que el elenco original de 'Frasier' regresara en este reboot, 'The Hollywood Reporter' ha confirmado que, efectivamente, la nueva serie no contará con la presencia de Niles Crane, hermano de Frasier, interpretado por el actor David Hyde Pierce, que nunca estuvo interesado en repetir aquel papel, tal y como confirmó a 'People'. También en 'Vulture' explicó que aunque amaba a su personaje, no lo echaba de menos, aunque no se cerraba a una aparición esporádica en la serie. "Creo que se puede hacer sin mí, que pueden encontrar nuevas historias que contar, como ya hizo 'Frasier' después de 'Cheers'".

Daphne Moon (Jane Leeves) tampoco estará en el reboot de 'Frasier', como ella misma confirmó a 'Entertainment Weekly' cuando empezaron a surgir los primeros rumores acerca del regreso de 'Frasier'. "No voy a dejar 'The resident' si esto ocurre", dijo, en referencia al posible retorno de la serie, aunque entonces ponía en duda esta posibilidad. "Hay muchas piezas que unir para que esto ocurra", señaló entonces, afirmando que veía muy lejana una posible reunión de la familia televisiva.

Nueva serie, 10 episodios

Paramount+ ha pedido una temporada compuesta por 10 episodios, grabados con público en directo en sus estudios de Los Ángeles. Además de Grammer, el reboot de 'Frasier' está coprotagonizado por Jack Cutmore-Scott como Freddie, el hijo de Frasier; Nicholas Lyndhurst como su excompañero de universidad y ahora profesor, Alan; Toks Olagundoye como la jefa de Psicología de la universidad, Olivia; Jess Salgueiro como la compañera de Freddie, Eve; y Anders Keith como un sobrino de Frasier, David.

Los que sí vuelven del elenco original son Bebe Neuwirth, que interpreta a la exesposa de Crane, la doctora Lilith Stenin, aunque lo hace no como personaje clave sino como estrella invitada, al igual que Peri Gilpine en el papel de la exproductora de Crane, Roz.

John Mahoney, padre de Frasier, es otro de los personajes que obviamente no regresa en este reboot. En 2019, Mahoney falleció a los 77 años, después de encarnar al padre del protagonista en los 263 episodios de las 11 temporadas de la serie. Por este papel, Mahoney estuvo doblemente nominado a los Globos de Oro y a los Premios Emmy.