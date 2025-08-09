Ugreen, uno de los mayores proveedores de Amazon en el punto de mira en Equipo de Investigación

En 2022, Equipo de Investigación se desplazó a la sede de Ugreen, la empresa que más productos electrónicos vende en Amazon, ubicada en pleno barrio chino de Madrid. Uno de sus empleados aseguró no poder revelar información.

Ugreen, una de las empresas que más productos electrónicos vende en Amazon, tiene una sede en pleno barrio chino de Madrid, a la que Equipo de Investigación acudió a investigar en este programa de 2022.

Sin embargo, al llegar a la dirección el programa descubrió que no estaba la empresa. En su lugar había una gestoría administrativa.

Allí, uno de los trabajadores explicó a los reporteros de laSexta que ellos le llevaban "la representación fiscal". "Esta empresa no tiene ninguna sede en España", confirmó el empleado, quien no desveló información sobre cuánto podían llegar a facturar.

