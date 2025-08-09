Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

Ugreen, uno de los mayores proveedores de Amazon en el punto de mira en Equipo de Investigación

En 2022, Equipo de Investigación se desplazó a la sede de Ugreen, la empresa que más productos electrónicos vende en Amazon, ubicada en pleno barrio chino de Madrid. Uno de sus empleados aseguró no poder revelar información.

Equipo de Investigación destapa a uno de los mayores proveedores de Amazon

Ugreen, una de las empresas que más productos electrónicos vende en Amazon, tiene una sede en pleno barrio chino de Madrid, a la que Equipo de Investigación acudió a investigar en este programa de 2022.

Sin embargo, al llegar a la dirección el programa descubrió que no estaba la empresa. En su lugar había una gestoría administrativa.

Allí, uno de los trabajadores explicó a los reporteros de laSexta que ellos le llevaban "la representación fiscal". "Esta empresa no tiene ninguna sede en España", confirmó el empleado, quien no desveló información sobre cuánto podían llegar a facturar.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás advierte a Israel de que el plan de Netanyahu es un "crimen de guerra" y supone "sacrificar" a los rehenes
  2. Trump adelanta un "intercambio de territorios" entre Rusia y Ucrania de cara a un futuro acuerdo de paz
  3. Extinguido el incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba
  4. Sí, es islamofobia: la letra pequeña de la moción de Jumilla que desmonta las excusas del PP
  5. El excomisionado de la DANA, José María Ángel, recibe el alta hospitalaria tras su intento de suicidio
  6. La ola de calor se extiende hasta el jueves y pone en alerta a 14 comunidades: habrá tormentas secas en los sistemas montañosos